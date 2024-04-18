Пьяный мужчина душил и резал, а потом выбросил в окно знакомого в Нижнем Тагиле

Жертва скончалась на месте. После этого убийца не успокоился, а решил выбросить знакомого из окна. Затем он ушел к подруге в другую квартиру, чтобы продолжить выпивать. В итоге его задержали. Приговором ему вынесено десять лет колонии строгого режима.