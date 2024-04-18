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Житель Нижнего Тагила убил знакомого при помощи шнурка и ножа

Пьяный мужчина душил и резал, а потом выбросил в окно знакомого в Нижнем Тагиле

18 апреля 2024, 13:31
Фото: 1MI

Житель Нижнего Тагила убил знакомого при помощи шнурка и ножа

В Нижнем Тагиле вынесен приговор убийце знакомого. Обвиняемому 31 год.

По словам старшего помощника главы регионального СУ СКР Александра Шульги, следствию известно, что летом прошлого года мужчина был пьян и находится в арендуемой квартире со своим 60-летним знакомым.

Фото: СК Свердловской области

Мужчины поссорились, и тогда будущий фигурант уголовного дела решил убить знакомого. Сперва он душил его электрическим шнуром удлинителя, а потом стал резать ножом, сообщает СК.

Жертва скончалась на месте. После этого убийца не успокоился, а решил выбросить знакомого из окна. Затем он ушел к подруге в другую квартиру, чтобы продолжить выпивать. В итоге его задержали. Приговором ему вынесено десять лет колонии строгого режима.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что убийца — уроженец Красноярского края. Там его судили дважды за кражи. Отбыв срок, он перебрался в Нижний Тагил.

Ранее сообщалось, что трое жителей Екатеринбурга запинали человека до смерти и получили по 8 лет строгого режима.

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