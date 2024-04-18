Салон эротического массажа больше не оказывает свои услуги в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Вместе с правоохранителями был общественник Дмитрий Чукреев. Салон действовал несколько лет. Ранее его уже проверяли, возбуждалось уголовное дело, однако «девушки продолжали расслаблять мужчин», сообщил общественник.
По его данным, девушки делали здесь не только массаж — опыт «постельных утех» здесь якобы оплачивался отдельно. За это работницы брали деньги. Известно о более 10 работниц, которым более 19 лет.
Теперь сотрудниц ждет ответственность по административным статьям, а сутенеров — дело за организацию проституции.
Ранее в Екатеринбурге был обнаружен бордель на Авиационной улице, работавший под видом спа-салона.