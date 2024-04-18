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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 10:36

Дни НМУ объявлены в Нижнем Тагиле 18 апреля

Смог накроет Нижний Тагил на пять дней

18 апреля 2024, 10:34
Фото: 1MI

Дни НМУ объявлены в Нижнем Тагиле 18 апреля

В Нижнем Тагиле действует предупреждение о смоге. НМУ объявлено с 18 апреля 20:00 и до того же времени 22 апреля.

В этот период в городе прогнозируются плохие погодные условия для рассеивания вредных примесей. Объявлены НМУ первой степени опасности.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле ухудшилось качество воздуха. Об этом свидетельствуют пробы воздуха на главных промышленных предприятиях города.

Также Роспотребнадзор пришел к выводу, что в Нижнем Тагиле ежегодно становится хуже качество воды из-под крана. Возросло число не соответствующих нормативам проб.

Напомним, что в выходные в город придет тепло. В середине дня столбики термометров понимутся до +26 градусов.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Свердловская область#НМУ#Предупреждение#Смог#Природа#Вредные примеси#Метеорологические условия#Екатеринбург
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