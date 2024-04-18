Смог накроет Нижний Тагил на пять дней

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В этот период в городе прогнозируются плохие погодные условия для рассеивания вредных примесей. Объявлены НМУ первой степени опасности.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле ухудшилось качество воздуха. Об этом свидетельствуют пробы воздуха на главных промышленных предприятиях города.
Также Роспотребнадзор пришел к выводу, что в Нижнем Тагиле ежегодно становится хуже качество воды из-под крана. Возросло число не соответствующих нормативам проб.
Напомним, что в выходные в город придет тепло. В середине дня столбики термометров понимутся до +26 градусов.