Сотрудники МЧС обходят дома свердловчан и дают инструкции на случай наводнения

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Из-за подъема уровня воды в реке Чусовой сотрудники МЧС начали профилактические рейды по домам жителей Дегтярска, Ревды и Полевского. Людей предупреждают, как себя вести, и что необходимо делать в случае наводнения, сообщает местный надзорный отдел ГУ МЧС региона в соцсетях.
Первым делом в домах необходимо отключить все электроприборы, предупредить об опасности соседей, собрать необходимые вещи и подготовить к эвакуации домашних животных. Также следует заранее проверить работу личного автотранспорта.
Угроза подтопления и размыва дорог может возникнуть из-за активного таяния снега, предупреждают спасатели.
Ранее стало известно о резком подъеме воды в Чусовой. Власти Дегтярске обвинили в этом «Водоканал» Екатринбурга, который, по утверждению чиновников, без предупреждения сбросил воды с Верхне-Макаровского водохранилища. Проверку начала свердловская прокуратура.