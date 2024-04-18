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Спасатели обходят дома свердловчан и инструктируют на случай наводнения

Сотрудники МЧС обходят дома свердловчан и дают инструкции на случай наводнения

18 апреля 2024, 11:39
Фото: ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО

Спасатели обходят дома свердловчан и инструктируют на случай наводнения

Спасатели начали подомовой обход в Дегтярске, Ревде и Полевском. Жителей предупреждают о действиях на случай возникновения подтоплений.

Из-за подъема уровня воды в реке Чусовой сотрудники МЧС начали профилактические рейды по домам жителей Дегтярска, Ревды и Полевского. Людей предупреждают, как себя вести, и что необходимо делать в случае наводнения, сообщает местный надзорный отдел ГУ МЧС региона в соцсетях.

Фото: ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО

Первым делом в домах необходимо отключить все электроприборы, предупредить об опасности соседей, собрать необходимые вещи и подготовить к эвакуации домашних животных. Также следует заранее проверить работу личного автотранспорта.

Угроза подтопления и размыва дорог может возникнуть из-за активного таяния снега, предупреждают спасатели.

Ранее стало известно о резком подъеме воды в Чусовой. Власти Дегтярске обвинили в этом «Водоканал» Екатринбурга, который, по утверждению чиновников, без предупреждения сбросил воды с Верхне-Макаровского водохранилища. Проверку начала свердловская прокуратура.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Ревда#Паводок#Вода#Дегтярск#Предупреждение#Подтопление#Екатеринбург#МЧС
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