Сотрудники МЧС обходят дома свердловчан и дают инструкции на случай наводнения

Из-за подъема уровня воды в реке Чусовой сотрудники МЧС начали профилактические рейды по домам жителей Дегтярска, Ревды и Полевского. Людей предупреждают, как себя вести, и что необходимо делать в случае наводнения, сообщает местный надзорный отдел ГУ МЧС региона в соцсетях.