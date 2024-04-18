Специалисты ФОМС рассказали о репродуктивной диспансеризации и ЭКО по ОМС

В России медицинскую помощь по полису ОМС граждане получают в соответствии с положениями программы государственных гарантий (ПГГ) бесплатного оказания медпомощи. Программу утверждают на текущий год и плановый двухлетний период, сообщает kp.ru. В этом году ее финансирование за счет средств ОМС выросло более чем на 400 миллиардов рублей. Данная мера принята с целью повышения качества и доступности лечения граждан по полису ОМС.