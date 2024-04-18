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Специалисты ФОМС рассказали о репродуктивной диспансеризации и ЭКО по ОМС

Специалисты ФОМС рассказали о репродуктивной диспансеризации и ЭКО по ОМС

18 апреля 2024, 06:59
Фото: 1MI
С этого года в Российской Федерации женщинам и мужчинам предоставляется услуга по проверке репродуктивного здоровья по полису ОМС в рамках профилактических мероприятий. Обследования проводятся абсолютно бесплатно.

В России медицинскую помощь по полису ОМС граждане получают в соответствии с положениями программы государственных гарантий (ПГГ) бесплатного оказания медпомощи. Программу утверждают на текущий год и плановый двухлетний период, сообщает kp.ru. В этом году ее финансирование за счет средств ОМС выросло более чем на 400 миллиардов рублей. Данная мера принята с целью повышения качества и доступности лечения граждан по полису ОМС.

В ФОМС рассказали, что превентивная медицина по-прежнему является приоритетным направлением развития системы здравоохранения России. Профилактические мероприятия (диспансеризация и профилактический медосмотр) проводятся в поликлиниках и женских консультациях.

В число важных новшеств ПГГ вошла и оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин, планирующих стать родителями. Такое обследование, целью которого является улучшение демографической ситуации в нашей стране, будут проводить в рамках профилактических мероприятий.

По информации, предоставленной Ильей Баланиным, председателем Федерального фонда ОМС (ФОМС), в этом году свыше 100 миллионов россиян будут охвачены профилактическими мероприятиями. Шесть миллионов из них пройдут медосмотры для оценки репродуктивного здоровья.

Оценивая репродуктивное здоровье пациентов, врач в первую очередь должен обратить внимание на признаки заболевания или состояния, могущего отрицательно повлиять на зачатие, течение беременности, роды и послеродовый период. Также необходимо установить или опровергнуть наличие факторов риска формирования таких состояний и заболеваний у пациента.

Для многих пациентов после оценки репродуктивного здоровья не менее важным становится вопрос возможности проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По данным Минздрава Российской Федерации, до конца текущего года в рамках нацпроекта «Демография» будет проведено не менее 450 тысяч процедур ЭКО.

Услуга проведения процедуры ЭКО с 2017 года предоставляется россиянам, планирующим стать родителями. Согласно заявлению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, с 2022 года за счет применения вспомогательных репродуктивных технологий в стране родилось более 31 тысячи детей, свыше 19 тысяч из которых появились на свет после проведения процедуры ЭКО в рамках базовой помощи по ОМС.

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