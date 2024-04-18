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Суд в Екатеринбурге отказался выпускать из СИЗО обвиняемую в госизмене гражданку США

Суд в Екатеринбурге отказался выпускать из СИЗО обвиняемую в госизмене гражданку США

18 апреля 2024, 09:07
Фото: 1MI
В Екатеринбурге гражданка США и РФ оставлена в СИЗО. Ее обвиняют в госизмене после перевода средств ВСУ.

Обвиняемую зовут Ксения Карелина. Ей 33 года. Она — жительница Лос-Анджелеса, но родом она из России.

В прошлом Ксения окончила УрФУ. В СИЗО она останется как минимум до 5 июля, пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что Ксения приехала в Екатеринбург в январе, чтобы повидаться с родителями. Во время прохождения границы у нее изъяли смартфон. После этого она была задержана.

Причиной для возбуждения дела стали найденные банковские транзакции — 24 февраля 2022 года Ксения перевела 51 доллар на нужды украинской армии. Обвиняемой грозит до двадцати лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области «ФСБ» вынуждает людей брать кредиты под страхом госизмены.

Бывший гендиректор трамвайного концессионера Екатеринбурга «Мовиста» останется в СИЗО
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