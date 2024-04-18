Суд в Екатеринбурге отказался выпускать из СИЗО обвиняемую в госизмене гражданку США

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Обвиняемую зовут Ксения Карелина. Ей 33 года. Она — жительница Лос-Анджелеса, но родом она из России.
В прошлом Ксения окончила УрФУ. В СИЗО она останется как минимум до 5 июля, пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что Ксения приехала в Екатеринбург в январе, чтобы повидаться с родителями. Во время прохождения границы у нее изъяли смартфон. После этого она была задержана.
Причиной для возбуждения дела стали найденные банковские транзакции — 24 февраля 2022 года Ксения перевела 51 доллар на нужды украинской армии. Обвиняемой грозит до двадцати лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области «ФСБ» вынуждает людей брать кредиты под страхом госизмены.