Свердловский Минздрав планирует решить проблему дефицита врачей за 2-3 года

Для устранения нехватки врачей необходимо увеличить количество студентов и предоставить финансовые стимулы медикам. Замминистр отметил, что проводятся меры по поощрению молодых врачей для работы в удаленных небольших населенных пунктах. В прошлом году размер выплат по таким программам был увеличен с 1 миллиона рублей до 1,5 миллиона рублей для врачей и с 500 тысяч до 750 тысяч рублей для медработников среднего звена. Это имеет большое значение для привлечения специалистов в населенные пункты, где есть недостаток врачей.