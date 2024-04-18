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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Свердловский Минздрав планирует решить проблему дефицита врачей за 2-3 года

18 апреля 2024, 13:27
В Свердловской области имеется нехватка врачей, которую планируют решить за 2-3 года. Заместитель министра здравоохранения Андрей Шастин сообщил журналистам об этом.

По его словам, требования к квалификации врачей сейчас высоки из-за сложных медицинских технологий. Для подготовки квалифицированных специалистов требуется как минимум 8 лет обучения. Несмотря на это, дефицит врачей в регионе за последние три года сократился с 750 до 412 человек, пишет uralpolit.ru.

Для устранения нехватки врачей необходимо увеличить количество студентов и предоставить финансовые стимулы медикам. Замминистр отметил, что проводятся меры по поощрению молодых врачей для работы в удаленных небольших населенных пунктах. В прошлом году размер выплат по таким программам был увеличен с 1 миллиона рублей до 1,5 миллиона рублей для врачей и с 500 тысяч до 750 тысяч рублей для медработников среднего звена. Это имеет большое значение для привлечения специалистов в населенные пункты, где есть недостаток врачей.

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