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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

В Свердловской области потеплеет почти до +30 градусов

Свердловскую область зальют дожди и поджарит солнце

18 апреля 2024, 05:02
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области потеплеет почти до +30 градусов

17 апреля чере Свердловскую область начал движение циклон, который принес за собой дожди. По данным синоптика Алексея Пулина, он должен был достигнуть западных границ к утру 18 апреля.

Точка смыкания фронтов, которая проявляется значительными осадками, обгоняет приземный центр циклона. Она будет находиться примерно между Нижним Тагилом и Серовом в районе Верхотурья. Циклон пойдет с запада на восток, а южнее данного направления пойдет тропическая воздушная масса. Это приведет к повышению дневных температур до +20 градусов.

При этом потепление будет сопровождаться сильными ветрами. А основная масса осадков придется на центральные районы региона.

Согласно прогнозам синоптиков, небольшие дожди в регионе прогнозируются в течение всех выходных. Погода будет облачная с прояснениями. В ночное время 18 и 19 апреля температура воздуха будет достигать +10 градусов, а уже 20 апреля она вырастет до+9…+14 градусов.

В южной части региона днем потеплеет до +21…+28 градусов, а в северной части столбики термометров не поднимутся выше +18 градусов. Ветра при этом прогнозируются южные и восточные.

Напомним, что в Свердловской области действует противопожарный режим. В связи с этим нельзя разводить открытый огонь и находиться в лесах.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Потепление#Погода#Прогноз#Природа#Екатеринбург
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