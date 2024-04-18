Свердловскую область зальют дожди и поджарит солнце

Точка смыкания фронтов, которая проявляется значительными осадками, обгоняет приземный центр циклона. Она будет находиться примерно между Нижним Тагилом и Серовом в районе Верхотурья. Циклон пойдет с запада на восток, а южнее данного направления пойдет тропическая воздушная масса. Это приведет к повышению дневных температур до +20 градусов.