Свердловскую область зальют дожди и поджарит солнце

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Точка смыкания фронтов, которая проявляется значительными осадками, обгоняет приземный центр циклона. Она будет находиться примерно между Нижним Тагилом и Серовом в районе Верхотурья. Циклон пойдет с запада на восток, а южнее данного направления пойдет тропическая воздушная масса. Это приведет к повышению дневных температур до +20 градусов.
При этом потепление будет сопровождаться сильными ветрами. А основная масса осадков придется на центральные районы региона.
Согласно прогнозам синоптиков, небольшие дожди в регионе прогнозируются в течение всех выходных. Погода будет облачная с прояснениями. В ночное время 18 и 19 апреля температура воздуха будет достигать +10 градусов, а уже 20 апреля она вырастет до+9…+14 градусов.
В южной части региона днем потеплеет до +21…+28 градусов, а в северной части столбики термометров не поднимутся выше +18 градусов. Ветра при этом прогнозируются южные и восточные.
Напомним, что в Свердловской области действует противопожарный режим. В связи с этим нельзя разводить открытый огонь и находиться в лесах.