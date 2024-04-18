Тагильские танцоры из студии «Модерн» завоевали гран-при на международном конкурсе

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Конкурс состоялся 13 апреля. Самый главный приз получила старшая группа коллектива. Гран-при тагильчанам жюри присудило за номер под названием «Внутри меня».
Отличные результаты показали и остальные участники «Модерна». Лауреатами первой степени стали средняя группа, младшая группа и младшая уличная группа мальчиков.
Ранее коллектив «Танцевальная планета» из Нижнего Тагила стал обладателем гран-при международного кубка «Европа-Азия».