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Тагильские танцоры из студии «Модерн» завоевали гран-при на международном конкурсе

Тагильские танцоры из студии «Модерн» завоевали гран-при на международном конкурсе

18 апреля 2024, 14:59
Фото: Городской дворец молодежи Нижнего Тагила
Юные тагильчане, занимающиеся в танцевальной студии «Модерн», привезли гран-при с международного конкурса OpenFest. Педагоги занимаются с танцорами в Городском дворце молодежи.

Конкурс состоялся 13 апреля. Самый главный приз получила старшая группа коллектива. Гран-при тагильчанам жюри присудило за номер под названием «Внутри меня».

Отличные результаты показали и остальные участники «Модерна». Лауреатами первой степени стали средняя группа, младшая группа и младшая уличная группа мальчиков.

Фото: Городской дворец молодежи Нижнего Тагила

Ранее коллектив «Танцевальная планета» из Нижнего Тагила стал обладателем гран-при международного кубка «Европа-Азия».

Юные певцы из Нижнего Тагила взяли Гран-при на престижном Международном конкурсе
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