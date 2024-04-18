У бойца СВО из Свердловской области украдены 56 тысяч за ранение

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Военный сейчас находится в отпуске, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Известно, что военный в феврале оформил карту данного банка. Сделал это он, чтобы получить туда выплаты. Карточку мужчина привязал к своему номеру телефона, после чего скачал приложение банка.
За своим балансом он не следил. В начале месяца солдат обратил внимание, что 6 числа у него списали деньги за операции, о которых он ничего не знал.
Тогда мужчина зарегистрировал новый счет, получил карту (заблокировав старую) и привязал ее к этому же номеру телефона. История повторилась: военный заметил, что кто-то списал его деньги.
Тогда он стал звонить в МТС (этот номер был привязан к приложению). Там ему сказали, что данный номер зарегистрирован не на него, а на другого человека. В общей сложности солдат лишился 56 тысяч. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что жительница Кушвы украла у солдата СВО 2,9 млн за ранение.