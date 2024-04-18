Уволенную бабушку-декретницу восстановят в ТЮЗе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Елена десять лет проработала специалистом по охране труда в ТЮЗе. Трудилась она на полставки, неполный день. Был заключен трудовой договор, в котором прописана зарплата, график работы и другие обязательства.
В апреле прошлого года женщина ушла в декретный отпуск по уходу за внуком. В августе Елена получила от работодателя уведомление, что на ее место приняли другого сотрудника. С 31 августа Елену уволили, сообщает Свердловский облсуд.
Позднее Елена узнала, что ее место заняла коллега, с которой она знакома. Та женщина тоже трудилась в театре на полставки и просто таким образом взяла себе полную ставку.
Елена обратилась в суд, где требовала восстановить ее в должности, взыскать с ТЮЗа весь свой заработок за время, что она находилась без работы, и моральный вред — 30 тысяч.
Суд признал, что увольнение незаконно, Елену восстановили в должности. За период «прогула» начальство должно выплатить сотруднице 56 тысяч и еще 10 тысяч в качестве компенсации.
Ранее работники детдома в Нижнем Тагиле высказали претензии к работодателю. Они пожаловались на условия труда и зарплаты.