Уволенную бабушку-декретницу восстановят в ТЮЗе в Екатеринбурге

Позднее Елена узнала, что ее место заняла коллега, с которой она знакома. Та женщина тоже трудилась в театре на полставки и просто таким образом взяла себе полную ставку.



Елена обратилась в суд, где требовала восстановить ее в должности, взыскать с ТЮЗа весь свой заработок за время, что она находилась без работы, и моральный вред — 30 тысяч.



Суд признал, что увольнение незаконно, Елену восстановили в должности. За период «прогула» начальство должно выплатить сотруднице 56 тысяч и еще 10 тысяч в качестве компенсации.