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Уволенную бабушку-декретницу восстановят в ТЮЗе в Екатеринбурге

Уволенную бабушку-декретницу восстановят в ТЮЗе в Екатеринбурге

18 апреля 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге восстановят в должности бабушку, которую уволили во время декретного отпуска. Также суд постановил выплатить ей 66,4 тысячи.

Елена десять лет проработала специалистом по охране труда в ТЮЗе. Трудилась она на полставки, неполный день. Был заключен трудовой договор, в котором прописана зарплата, график работы и другие обязательства.

В апреле прошлого года женщина ушла в декретный отпуск по уходу за внуком. В августе Елена получила от работодателя уведомление, что на ее место приняли другого сотрудника. С 31 августа Елену уволили, сообщает Свердловский облсуд.

Позднее Елена узнала, что ее место заняла коллега, с которой она знакома. Та женщина тоже трудилась в театре на полставки и просто таким образом взяла себе полную ставку.

Елена обратилась в суд, где требовала восстановить ее в должности, взыскать с ТЮЗа весь свой заработок за время, что она находилась без работы, и моральный вред — 30 тысяч.

Суд признал, что увольнение незаконно, Елену восстановили в должности. За период «прогула» начальство должно выплатить сотруднице 56 тысяч и еще 10 тысяч в качестве компенсации.

Ранее работники детдома в Нижнем Тагиле высказали претензии к работодателю. Они пожаловались на условия труда и зарплаты.

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