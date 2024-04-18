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Published Сегодня, 16:41

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В поселке под Кушвой из-за плохой воды закрылись детские сады и школы

В Баранчинском под Кушвой из-за плохой воды закрылись школы и детские сады

18 апреля 2024, 16:41
Фото: Изображение Midjourney

В поселке под Кушвой из-за плохой воды закрылись детские сады и школы

В поселке Баранчинский под Кушвой школьники ушли на дистант, а малыши не посещают дошкольные учреждения из-за грязной водопроводной воды.

Ситуация с водой в населенном пункте, где проживают 10 тысяч человек, ухудшается весной ежегодно. Из крана течет грязная и вонючая жидкость, пишет «КП — Екатеринбург».

Воду поселок берет из реки Ак-Тай. В период половодья пить и использовать для бытовых нужд ее невозможно, однако зимой и летом она снова очищается, рассказали местные жители. В этом году по предписанию Роспотребнадзора в поселке закрылись все образовательные учреждения — две школы и три ДОУ. И если школьников просто перевели на дистант, то малыши вынуждены сидеть дома. Родителям предложили временно возить детей в Кушву, однако такая возможность есть далеко не у всех. Сейчас многие родители взяли отпуска за свой счет.

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15 апреля с жителями встречались представители прокуратуры, которые пообещали провести проверку. Местные власти считают, что временно решить проблему поможет установка коагуляционного оборудования для очистки, его могут приобрести в апреле–мае. Для кардинального решения вопроса необходим новый водозабор, но его строительство оценивается в 700 млн рублей.

В данный момент некоторые жители Баранчинского ежедневно ездят за водой на скважину. Также в поселке организован подвоз воды.

Ранее на черную водопроводную воду жаловались жители Верхней Салды.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Вода#ЖКХ#Питьевая вода#Детские сады#Школы#Грязная вода#Екатеринбург#Кушвинский район
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