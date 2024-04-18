В Баранчинском под Кушвой из-за плохой воды закрылись школы и детские сады

Воду поселок берет из реки Ак-Тай. В период половодья пить и использовать для бытовых нужд ее невозможно, однако зимой и летом она снова очищается, рассказали местные жители. В этом году по предписанию Роспотребнадзора в поселке закрылись все образовательные учреждения — две школы и три ДОУ. И если школьников просто перевели на дистант, то малыши вынуждены сидеть дома. Родителям предложили временно возить детей в Кушву, однако такая возможность есть далеко не у всех. Сейчас многие родители взяли отпуска за свой счет.