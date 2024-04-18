В Баранчинском под Кушвой из-за плохой воды закрылись школы и детские сады

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Ситуация с водой в населенном пункте, где проживают 10 тысяч человек, ухудшается весной ежегодно. Из крана течет грязная и вонючая жидкость, пишет «КП — Екатеринбург».
Воду поселок берет из реки Ак-Тай. В период половодья пить и использовать для бытовых нужд ее невозможно, однако зимой и летом она снова очищается, рассказали местные жители. В этом году по предписанию Роспотребнадзора в поселке закрылись все образовательные учреждения — две школы и три ДОУ. И если школьников просто перевели на дистант, то малыши вынуждены сидеть дома. Родителям предложили временно возить детей в Кушву, однако такая возможность есть далеко не у всех. Сейчас многие родители взяли отпуска за свой счет.
15 апреля с жителями встречались представители прокуратуры, которые пообещали провести проверку. Местные власти считают, что временно решить проблему поможет установка коагуляционного оборудования для очистки, его могут приобрести в апреле–мае. Для кардинального решения вопроса необходим новый водозабор, но его строительство оценивается в 700 млн рублей.
В данный момент некоторые жители Баранчинского ежедневно ездят за водой на скважину. Также в поселке организован подвоз воды.
Ранее на черную водопроводную воду жаловались жители Верхней Салды.