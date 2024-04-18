В Дегтярске едва не произошел потоп из-за сброса воды екатеринбургским «Водоканалом»

После сброса воды резко вырос уровень воды в реке Чусовой — местами до трех метров. При этом власти Дегтярска утверждают, что не были об этом предупреждены. В зоне риска оказался местный водозабор, в котором резко увеличился уровень воды. В итоге все обошлось: уровень удалось снизить, разрушений не было.