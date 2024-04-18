В Дегтярске едва не произошел потоп из-за сброса воды екатеринбургским «Водоканалом»

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:35
Прокуратура, МЧС, региональное Минприроды и другие ведомства разбираются в результатах инцидента, который произошел в среду, 17 апреля. «Водоканал» Екатеринбурга произвел сброс воды с Верхне-Макаровского водохранилища, в результате угроза затопления нависла над Дегтярском, пишет Ura.ru.
После сброса воды резко вырос уровень воды в реке Чусовой — местами до трех метров. При этом власти Дегтярска утверждают, что не были об этом предупреждены. В зоне риска оказался местный водозабор, в котором резко увеличился уровень воды. В итоге все обошлось: уровень удалось снизить, разрушений не было.
При этом в столичном «Водоканале» уверяют, что предупреждали о сбросе и мэрию, и ЕДДС Дегтярска. Источники Ura.ru утверждают, что проблема на самом деле возникла в самом Дегтярске, где местная плотина сильно изношена и могла не справиться с большим объемом воды.
Что на самом деле произошло и кто виноват, будет установлено в рамках межведомственного взаимодействия.
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