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Дегтярск чуть не затопило из-за сброса воды с водохранилища в Екатеринбурге

В Дегтярске едва не произошел потоп из-за сброса воды екатеринбургским «Водоканалом»

18 апреля 2024, 09:11
Фото: 1MI

Дегтярск чуть не затопило из-за сброса воды с водохранилища в Екатеринбурге

Екатеринбургский «Водоканал» внезапно сбросил воду с Верхне-Макаровского водохранилища. Уровень воды в Чусовой резко вырос, а Дегтярск оказался под угрозой затопления.

Прокуратура, МЧС, региональное Минприроды и другие ведомства разбираются в результатах инцидента, который произошел в среду, 17 апреля. «Водоканал» Екатеринбурга произвел сброс воды с Верхне-Макаровского водохранилища, в результате угроза затопления нависла над Дегтярском, пишет Ura.ru.

После сброса воды резко вырос уровень воды в реке Чусовой — местами до трех метров. При этом власти Дегтярска утверждают, что не были об этом предупреждены. В зоне риска оказался местный водозабор, в котором резко увеличился уровень воды. В итоге все обошлось: уровень удалось снизить, разрушений не было.

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При этом в столичном «Водоканале» уверяют, что предупреждали о сбросе и мэрию, и ЕДДС Дегтярска. Источники Ura.ru утверждают, что проблема на самом деле возникла в самом Дегтярске, где местная плотина сильно изношена и могла не справиться с большим объемом воды.

Что на самом деле произошло и кто виноват, будет установлено в рамках межведомственного взаимодействия.

Ранее специалисты рассказали о семи паводковых угрозах в Свердловской области.

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#Дарья Бобровицкая#Прокуратура#Паводок#Вода#Дегтярск#МУП "Водоканал"#Водохранилище#Половодье#Екатеринбург#МЧС
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