В Екатеринбурге автомобиль Toyota ночью снес кофейню на остановке «Динамо»

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:37
Водитель иномарки протаранил остановочный павильон со встроенной кофейней, снес скамейки и врезался в куст сирени. После этого снял с машины номера и вместе с пассажирами авто ушел с места происшествия, пишет Е1.
Как прокомментировали в ГИБДД Свердловской области, дорожный инцидент произошел из-за невнимательности водителя. Сам он, по словам автоинспекторов, был трезв.
Владельцы кофейни оценили нанесенный ущерб примерно в 300 тысяч рублей. Они намерены написать заявление в полицию и в настоящее время ищут очевидцев ДТП.
Ранее в Екатеринбурге 17-летний юноша протаранил на ВАЗе автомобиль полицейского.