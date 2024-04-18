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В Екатеринбурге ночью Toyota протаранила кофейню

В Екатеринбурге автомобиль Toyota ночью снес кофейню на остановке «Динамо»

18 апреля 2024, 09:35
Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге ночью Toyota протаранила кофейню

В Екатеринбурге владельцы кофейни, которую в ночь на 18 апреля снес автомобиль Toyota, ищут свидетелей ДТП и надеются компенсировать ущерб.

Водитель иномарки протаранил остановочный павильон со встроенной кофейней, снес скамейки и врезался в куст сирени. После этого снял с машины номера и вместе с пассажирами авто ушел с места происшествия, пишет Е1.

Как прокомментировали в ГИБДД Свердловской области, дорожный инцидент произошел из-за невнимательности водителя. Сам он, по словам автоинспекторов, был трезв.

Фото: ИА «Ночные новости»

Владельцы кофейни оценили нанесенный ущерб примерно в 300 тысяч рублей. Они намерены написать заявление в полицию и в настоящее время ищут очевидцев ДТП.

Ранее в Екатеринбурге 17-летний юноша протаранил на ВАЗе автомобиль полицейского.

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#Дарья Бобровицкая#ДТП#ГИБДД#Остановка#Иномарка#18+#Екатеринбург
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