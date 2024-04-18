В Екатеринбурге простились с погибшим на СВО командиром

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Полковника звали Павлом Кропотовым. На похороны пришли более 200 человек, пишет Ура.ру.
Павел окончил Томское военное училище связи, затем учился в Новочеркасске. Затем он был отправлен на Дальний Восток, а после удостоился звания подполковника. Службу он проходил под Кемеровом.
Далее Павел участвовал в операции в Сирии. В последствии он перевелся в войсковую часть под уральской столицей.
Во время участия в спецоперации мужчина неоднократно попадал под обстрелы. Год назад у него было ранение ноги после того, как из-за взрыва он вылетел из окна второго этажа.
Похоронят военного под Ростовом. Посмертно он удостоился государственной награды.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском проводили в последний путь сержанта-штурмовика Антона Демидченко.