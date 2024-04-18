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Published Сегодня, 13:31

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Командира СВО из Екатеринбурга похоронили под Ростовом

В Екатеринбурге простились с погибшим на СВО командиром

18 апреля 2024, 13:31
Фото: 1MI

Командира СВО из Екатеринбурга похоронили под Ростовом

На спецоперации погиб мужчина из Екатеринбурга, он был командиром войсковой части 28331. Он скончался под Луганском под обстрелом.

Полковника звали Павлом Кропотовым. На похороны пришли более 200 человек, пишет Ура.ру.

Павел окончил Томское военное училище связи, затем учился в Новочеркасске. Затем он был отправлен на Дальний Восток, а после удостоился звания подполковника. Службу он проходил под Кемеровом.

Далее Павел участвовал в операции в Сирии. В последствии он перевелся в войсковую часть под уральской столицей.

Во время участия в спецоперации мужчина неоднократно попадал под обстрелы. Год назад у него было ранение ноги после того, как из-за взрыва он вылетел из окна второго этажа.

Похоронят военного под Ростовом. Посмертно он удостоился государственной награды.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском проводили в последний путь сержанта-штурмовика Антона Демидченко.

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