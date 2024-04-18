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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Зимняя погода прогнозируется в Москве и Петербурге

В Москву и Петербург придет настоящая зима

18 апреля 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney

Зимняя погода прогнозируется в Москве и Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге в ближайшее время прогнозируется зимняя погода. В Северной столице выпадет снег.

Метеорологи рассказали, к чему нужно готовиться, сообщают «Новые известия». Так, конец недели будет дождливым, особенно в Москве. Там выпавшие осадки превысят норму, считает глава центра «Метео» Александр Шувалов.

Ближе к выходным начнутся заморозки. Они будут по ночам. Температура понизится до нуля градусов в ночь на 20 число, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Похолодание будет вызвано циклоном, он пройдет между Москвой и Петербургом. Известно, что циклон пройдет через Балтийское море. Прохладный воздух поступит и с Баренцева моря.

После сильных осадков в ночь с пятницы на субботу в столице будет от 0 до +5, в ночь на 21 апреля, как полагают метеорологи, будет такая же погода. В Петербурге в это же время ожидается до — 4 градусов. На северной части области ожидается мокрый снег.

Давление до конца недели в столицах будет колебаться. Поэтому гипертоников предупреждают о необходимости приготовиться к таким резким изменениям.

18 апреля давление вырастет до 742 миллиметров ртутного столба. К 20 и 21 числу будет 757–760 мм, оно увеличится почти на 20 единиц.

Ранее сообщалось, что летняя жара придет в Нижний Тагил в выходные.

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