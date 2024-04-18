В Москву и Петербург придет настоящая зима

После сильных осадков в ночь с пятницы на субботу в столице будет от 0 до +5, в ночь на 21 апреля, как полагают метеорологи, будет такая же погода. В Петербурге в это же время ожидается до — 4 градусов. На северной части области ожидается мокрый снег.