В Нижнем Тагиле мужчина пытался передать в колонию наркотик в бритвенном станке

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
В Нижнем Тагиле мужчина изобрел хитроумный способ доставки наркотиков в исправительное учреждение. Сверток с порошком он поместил в ручку бритвенного станка, информирует пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
Гражданин Ш. принес передачу своему знакомому А., отбывающему наказание за причинение легкого вреда здоровью. Однако при осмотре посылки сотрудники колонии нашли сверток с мефедроном весом более 1 грамма.
Теперь Ш. придется ответить за незаконный оборот запрещенных веществ в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Верхотурье в колонию пытались переправить наркотики, насыпанные в капсулы от биодобавок.