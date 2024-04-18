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Published Сегодня, 15:35

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Updated Сегодня, 15:37

В колонию Нижнего Тагила пытались пронести наркотики в бритвенном станке

В Нижнем Тагиле мужчина пытался передать в колонию наркотик в бритвенном станке

18 апреля 2024, 15:35
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В колонию Нижнего Тагила пытались пронести наркотики в бритвенном станке

Сверток с мефедроном пытались передать необычным способом в исправительное учреждение Нижнего Тагила. Мужчина упаковал «передачу» в ручку бритвенного станка.

В Нижнем Тагиле мужчина изобрел хитроумный способ доставки наркотиков в исправительное учреждение. Сверток с порошком он поместил в ручку бритвенного станка, информирует пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Гражданин Ш. принес передачу своему знакомому А., отбывающему наказание за причинение легкого вреда здоровью. Однако при осмотре посылки сотрудники колонии нашли сверток с мефедроном весом более 1 грамма.

Теперь Ш. придется ответить за незаконный оборот запрещенных веществ в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Верхотурье в колонию пытались переправить наркотики, насыпанные в капсулы от биодобавок.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Уголовное дело#Наркотики#Исправительная колония#18+#Екатеринбург
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