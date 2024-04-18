В Нижнем Тагиле вводится особый противопожарный режим

На комиссии рассмотрели самые разные вопросы. Обсуждалось в том числе создание минерализованных полос на границах лесных массивов, создание запасов топлива для спецтехники, правильное обслуживание противопожарных водоемов. Кроме того, в городе и поселках будут созданы административные комиссии и специальные патрули для работы с населением на протяжении всего пожароопасного сезона.