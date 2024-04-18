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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:53

В Нижнем Тагиле будет действовать особый противопожарный режим

В Нижнем Тагиле вводится особый противопожарный режим

18 апреля 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле будет действовать особый противопожарный режим

В мэрии Тагила заявили о введении особо противопожарного режима с 19 апреля.

Особый противопожарный режим начнет действовать на территории Нижнего Тагила с пятницы, 19 апреля, проинформировал на совещании комиссии по предупреждению ЧС мэр Владислав Пинаев.

По его словам, были приняты все необходимые профилактические меры: закуплена техника, впервые выделены деньги сельским территориям на выкос сухостоев.

На комиссии рассмотрели самые разные вопросы. Обсуждалось в том числе создание минерализованных полос на границах лесных массивов, создание запасов топлива для спецтехники, правильное обслуживание противопожарных водоемов. Кроме того, в городе и поселках будут созданы административные комиссии и специальные патрули для работы с населением на протяжении всего пожароопасного сезона.

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Владислав Пинаев обратился к горожанам и отметил, что наступает сезон пикников, и скоро берега Чусовой заполнятся отдыхающими, однако от разведения костров придется отказаться. Он напомнил о прошлом сезоне, когда в регионе бушевали страшные лесные пожары. Многие из них были обусловлены именно человеческим фактором.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев назвал реальную сумму ущерба от лесных пожаров для Свердловской области — 10 млрд рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Экология#Комиссия#Водоемы#Природа#Спецтехника#Противопожарный режим#Екатеринбург#Лесные пожары
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