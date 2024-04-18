В Нижнем Тагиле вводится особый противопожарный режим

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Особый противопожарный режим начнет действовать на территории Нижнего Тагила с пятницы, 19 апреля, проинформировал на совещании комиссии по предупреждению ЧС мэр Владислав Пинаев.
По его словам, были приняты все необходимые профилактические меры: закуплена техника, впервые выделены деньги сельским территориям на выкос сухостоев.
На комиссии рассмотрели самые разные вопросы. Обсуждалось в том числе создание минерализованных полос на границах лесных массивов, создание запасов топлива для спецтехники, правильное обслуживание противопожарных водоемов. Кроме того, в городе и поселках будут созданы административные комиссии и специальные патрули для работы с населением на протяжении всего пожароопасного сезона.
Владислав Пинаев обратился к горожанам и отметил, что наступает сезон пикников, и скоро берега Чусовой заполнятся отдыхающими, однако от разведения костров придется отказаться. Он напомнил о прошлом сезоне, когда в регионе бушевали страшные лесные пожары. Многие из них были обусловлены именно человеческим фактором.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев назвал реальную сумму ущерба от лесных пожаров для Свердловской области — 10 млрд рублей.