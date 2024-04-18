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Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

В Новоуральске мужчина избил свою мать во время застолья

В Новоуральске 28-летний нетрезвый мужчина жестоко избил свою мать

18 апреля 2024, 16:56
Фото: 1MI

В Новоуральске мужчина избил свою мать во время застолья

В Новоуральске нетрезвый сын набросился с кулаками на собственную мать и жестоко ее избил.

Полицейские в Новоуральске задержали и отправили под стражу 28-летнего местного жителя, который во время застолья с возлияниями сильно избил собственную мать, сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.

Женщина получила серьезные травмы. Медики диагностировали у нее ушибы головы. Также сын сломал ей ребра, из-за этого у женщины возникло опасное для жизни состояние — пневмоторакс.

Ранее в Каменске-Уральском толпа подростков избила сверстника за слишком длинные волосы.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Избиение#Полиция#Новоуральск#Мать#Сын#18+#Екатеринбург
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