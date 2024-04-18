В Новоуральске 28-летний нетрезвый мужчина жестоко избил свою мать

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Полицейские в Новоуральске задержали и отправили под стражу 28-летнего местного жителя, который во время застолья с возлияниями сильно избил собственную мать, сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.
Женщина получила серьезные травмы. Медики диагностировали у нее ушибы головы. Также сын сломал ей ребра, из-за этого у женщины возникло опасное для жизни состояние — пневмоторакс.
Ранее в Каменске-Уральском толпа подростков избила сверстника за слишком длинные волосы.