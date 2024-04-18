В Свердловской области заболеваемость корью выросла в 222 раза

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
По словам Бармина, причина такого роста заболеваемости корью заключается в отказе жителей от вакцинации. В своем распоряжении люди имеют широкий выбор вакцин, включая препараты от кори, краснухи, гепатита, ветрянки, пневмонии, клещевого энцефалита и коклюша. Однако жители Свердловской области не проявляют желания делать прививки, пишет uralpolit.ru.
Бармин также отмечает, что до 2023 года случаи кори в регионе не были обнаружены в течение двадцати лет.