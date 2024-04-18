tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Свердловской области заболеваемость корью выросла в 222 раза

18 апреля 2024, 10:25
Уровень заражений корью в Свердловской области значительно возрос в 2023 году. Врачи сообщают, что количество случаев заболевания выросло в 222 раза. Эту информацию подтверждает главный государственный санитарный врач Нижнего Тагила, Юрий Бармин.

По словам Бармина, причина такого роста заболеваемости корью заключается в отказе жителей от вакцинации. В своем распоряжении люди имеют широкий выбор вакцин, включая препараты от кори, краснухи, гепатита, ветрянки, пневмонии, клещевого энцефалита и коклюша. Однако жители Свердловской области не проявляют желания делать прививки, пишет uralpolit.ru.

Бармин также отмечает, что до 2023 года случаи кори в регионе не были обнаружены в течение двадцати лет.

Подпишитесь
Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
Вчера, 05:26
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
Вчера, 07:31
«Матерятся как сапожники»: тагильчанка пожаловалась на спортсменов за ГДДЮТ
Сегодня, 04:22
Закрытый детский сад на Вагонке откроют к новому учебному году
Сегодня, 03:48
Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде
Вчера, 03:30
Новые автобусы вышли на маршруты 38 и 65 в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:03
"