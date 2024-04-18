В Свердловской области заболеваемость корью выросла в 222 раза

По словам Бармина, причина такого роста заболеваемости корью заключается в отказе жителей от вакцинации. В своем распоряжении люди имеют широкий выбор вакцин, включая препараты от кори, краснухи, гепатита, ветрянки, пневмонии, клещевого энцефалита и коклюша. Однако жители Свердловской области не проявляют желания делать прививки, пишет uralpolit.ru.