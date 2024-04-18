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В Свердловской области снова подорожали яйца

Яйца снова начали дорожать к Пасхе в Свердловской области

18 апреля 2024, 11:59
Фото: tagilcity.ru

В Свердловской области снова подорожали яйца

Цена на десяток яиц в Свердловской области за неделю с 8 по 15 апреля 2024 года выросла на 1,21% и составила 120,1 рубля.

Неделей ранее этот продукт обходился свердловчанам в 118,84 рубля. Но это не единственная позиция из списка, которая увеличилась в цене. Так, например, килограмм сахара подорожал до 74,07 рубля (+1,5%), литр молока — до 71,21 рубля (+0,6%). Больше денег свердловчанам пришлось платить за рыбу, творог, муку, хлеб, рис и другие продукты.

Продолжает удивлять стоимость столовой свеклы. Килограмм в среднем стоил 53,56 рубля, а в начале апреля — 50,85 рубля (+4,61%). Дороже обходились и другие овощи. Капуста — 39,76 рубля (+0,32%), морковь — 54,73 рубля (+2,99%), огурцы — 195,79 рубля (+0,21%).

На 3,8 рубля подорожало за год молоко в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Цены#Продукты#Статистика#Овощи#Молоко#Подорожание#Яйца#Екатеринбург
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