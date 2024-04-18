Яйца снова начали дорожать к Пасхе в Свердловской области

Неделей ранее этот продукт обходился свердловчанам в 118,84 рубля. Но это не единственная позиция из списка, которая увеличилась в цене. Так, например, килограмм сахара подорожал до 74,07 рубля (+1,5%), литр молока — до 71,21 рубля (+0,6%). Больше денег свердловчанам пришлось платить за рыбу, творог, муку, хлеб, рис и другие продукты.