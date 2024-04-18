Яйца снова начали дорожать к Пасхе в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Неделей ранее этот продукт обходился свердловчанам в 118,84 рубля. Но это не единственная позиция из списка, которая увеличилась в цене. Так, например, килограмм сахара подорожал до 74,07 рубля (+1,5%), литр молока — до 71,21 рубля (+0,6%). Больше денег свердловчанам пришлось платить за рыбу, творог, муку, хлеб, рис и другие продукты.
Продолжает удивлять стоимость столовой свеклы. Килограмм в среднем стоил 53,56 рубля, а в начале апреля — 50,85 рубля (+4,61%). Дороже обходились и другие овощи. Капуста — 39,76 рубля (+0,32%), морковь — 54,73 рубля (+2,99%), огурцы — 195,79 рубля (+0,21%).