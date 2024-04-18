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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Юные тагильские гимнастки одержали яркие победы на региональных соревнованиях

Юные тагильские гимнастки одержали яркие победы на региональных соревнованиях

18 апреля 2024, 14:23
Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила
Юные спортсменки из Нижнего Тагила стали победителями регионального соревнования по художественной гимнастике «Уралочка». Оно проходило в Сысерти в середине апреля 2024 года.

В индивидуальной программе по второму спортивному разряду серебряную медаль завоевала Анна Крупская. В групповых упражнениях отличились команды «Ника» и «Феерия». Они выступали по программе мастеров спорта и заняли первое и второе место. Также на вторую ступень пьедестала взошла команда «Малинки», выполнив программу первого разряда. Все эти тагильчанки занимаются в спортшколе №3 им. А. А. Лопатина.

Отличились и воспитанницы спортшколы №2 Нижнего Тагила. Команда «Карамельки» смогла войти в десятку лучших, представив членам жюри выступление по первому разряду. Две спортсменки выполнили нормативы кандидата в мастера спорта. Это Карина Засимова и Елена Баранова.

Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила

Гимнастки Нижнего Тагила успешно выступают на различных соревнованиях. Так, например, в марте 2024 года они привезли целый комплект наград с регионального турнира.

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