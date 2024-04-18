Юные тагильские гимнастки одержали яркие победы на региональных соревнованиях

В индивидуальной программе по второму спортивному разряду серебряную медаль завоевала Анна Крупская. В групповых упражнениях отличились команды «Ника» и «Феерия». Они выступали по программе мастеров спорта и заняли первое и второе место. Также на вторую ступень пьедестала взошла команда «Малинки», выполнив программу первого разряда. Все эти тагильчанки занимаются в спортшколе №3 им. А. А. Лопатина.