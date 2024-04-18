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Published Сегодня, 14:56

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Updated Сегодня, 14:58

В Нижнем Тагиле обокрали пункт выдачи заказов Wildberries

Заказы выдавали через разбитую дверь: в Тагиле на Вагонке обокрали пункт Wildberries

18 апреля 2024, 14:56
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле обокрали пункт выдачи заказов Wildberries

ПВЗ Wildberries был ограблен в ночь на 18 апреля в Нижнем Тагиле. Чтобы проникнуть в помещение, воры разбили стеклянную дверь.

Множество вещей вынесли воры с ПВЗ Wildberries на Вагонке в Нижнем Тагиле в ночь на четверг, 18 апреля, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Грабители сумели разбить дверной стеклопакет и проникнуть внутрь. Факт ограбления подтвердили в полиции Нижнего Тагила. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, подсчитывается сумма украденных товаров.

Фото: Инцидент Нижний Тагил

Оставшиеся заказы сотрудники ПВЗ выдавали днем через разбитую дверь. При этом примерить вещи внутри было невозможно. После того, как уехали сотрудники полиции, приехали мастера, которые заменили разбитый стеклопакет.

Ранее стало известно, что малолетние вейперы кошмарят салоны в Нижнем Тагиле.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Ограбление#18+#Екатеринбург#Wildberries
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