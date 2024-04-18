Заказы выдавали через разбитую дверь: в Тагиле на Вагонке обокрали пункт Wildberries

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Множество вещей вынесли воры с ПВЗ Wildberries на Вагонке в Нижнем Тагиле в ночь на четверг, 18 апреля, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Грабители сумели разбить дверной стеклопакет и проникнуть внутрь. Факт ограбления подтвердили в полиции Нижнего Тагила. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, подсчитывается сумма украденных товаров.
Оставшиеся заказы сотрудники ПВЗ выдавали днем через разбитую дверь. При этом примерить вещи внутри было невозможно. После того, как уехали сотрудники полиции, приехали мастера, которые заменили разбитый стеклопакет.
Ранее стало известно, что малолетние вейперы кошмарят салоны в Нижнем Тагиле.