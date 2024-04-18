Закрытый детский сад на Вагонке откроют к новому учебному году

Ранее в управлении образования Нижнего Тагила сообщили, что детсад в Алтайском микрорайоне временно закрыли из-за ремонта на сетях теплоснабжения и канализации. Кроме того, само здание требует специализированного обследования по причине дефектов штукатурного слоя на фасаде.