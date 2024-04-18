Закрытый детский сад на Вагонке откроют к новому учебному году

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Ранее в управлении образования Нижнего Тагила сообщили, что детсад в Алтайском микрорайоне временно закрыли из-за ремонта на сетях теплоснабжения и канализации. Кроме того, само здание требует специализированного обследования по причине дефектов штукатурного слоя на фасаде.
Нам сказали, что наш детский сад откроют только к новому учебному году. Обещают, что к 1 сентября начнут работать все группы и у всех сотрудников будут рабочие места. Пока приходится возить ребенка в другой садик. Он тоже на Алтайке, но в другом конце, а это не очень удобно. Ладно, мы на авто, но ведь есть те, кто пешком, — рассказала TagilCity.ru мама одного из воспитанников.
Редакция направит официальный запрос в УпрО, чтобы выяснить, какие ремонтные работы проводятся и будут проводиться в детском саду №192. Дошкольное учреждение на улице Бобкова, 20 было открыто в 2015 году.