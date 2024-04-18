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В Нижнем Тагиле в закрытый детский сад воспитанники вернутся в сентябре

Закрытый детский сад на Вагонке откроют к новому учебному году

18 апреля 2024, 03:48
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле в закрытый детский сад воспитанники вернутся в сентябре

Детский сад №192 на Вагонке в Нижнем Тагиле вновь начнет работу с 1 сентября 2024 года. Воспитанников временно перевели в другие дошкольные учреждения еще в январе.

Ранее в управлении образования Нижнего Тагила сообщили, что детсад в Алтайском микрорайоне временно закрыли из-за ремонта на сетях теплоснабжения и канализации. Кроме того, само здание требует специализированного обследования по причине дефектов штукатурного слоя на фасаде.

Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях
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Нам сказали, что наш детский сад откроют только к новому учебному году. Обещают, что к 1 сентября начнут работать все группы и у всех сотрудников будут рабочие места. Пока приходится возить ребенка в другой садик. Он тоже на Алтайке, но в другом конце, а это не очень удобно. Ладно, мы на авто, но ведь есть те, кто пешком, — рассказала TagilCity.ru мама одного из воспитанников.

Редакция направит официальный запрос в УпрО, чтобы выяснить, какие ремонтные работы проводятся и будут проводиться в детском саду №192. Дошкольное учреждение на улице Бобкова, 20 было открыто в 2015 году.

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