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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Заморозки надвигаются на Свердловскую область

Заморозки надвигаются на Свердловскую область

18 апреля 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney
Заморозки придут в Свердловскую область. В ближайшую неделю в некоторых частях региона будет похолодание.

По словам главного метеоролога региона Галины Шепоренко, областной центр в настоящий момент расположен в зоне атмосферного фронта, он делит регион на прохладную северную часть, где сейчас около пяти градусов тепла, и теплую часть на юге.

Так, небольшие дожди вероятны 19 апреля, сообщает УГМС. А в период 20–22 числа будет сухая и теплые температуры: ночью до -15С, а днем до 24С.

Кратковременно ожидается потепление даже в северных частях региона: ночью 0, +5С, днем 10-15С. Жара будет кратковременной.

Уже в период 23–24 числа в регион вернутся заморозки. По ночам будет примерно 0…-4С, а днем 5…10С.

Ранее сообщалось, что смог накроет Нижний Тагил на пять дней — с 18 до 22 апреля.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Потепление#Дождь#Жара#Теплая погода#Заморозки#Окружающая среда#Шторм#Екатеринбург#Урал#Атмосферный фронт
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