Заморозки надвигаются на Свердловскую область

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
По словам главного метеоролога региона Галины Шепоренко, областной центр в настоящий момент расположен в зоне атмосферного фронта, он делит регион на прохладную северную часть, где сейчас около пяти градусов тепла, и теплую часть на юге.
Так, небольшие дожди вероятны 19 апреля, сообщает УГМС. А в период 20–22 числа будет сухая и теплые температуры: ночью до -15С, а днем до 24С.
Кратковременно ожидается потепление даже в северных частях региона: ночью 0, +5С, днем 10-15С. Жара будет кратковременной.
Уже в период 23–24 числа в регион вернутся заморозки. По ночам будет примерно 0…-4С, а днем 5…10С.
Ранее сообщалось, что смог накроет Нижний Тагил на пять дней — с 18 до 22 апреля.