Житель Екатеринбурга требует от подруги вернуть подаренные 200 тысяч рублей

Женщина не отталкивала ухажера, но на встречах они никогда не были в двоем. С ней присутствовали дочь или подруга. Потом она сообщила, что у нее есть мужчина. Через какое-то время женщина сама назначила встречу. Она поздравила Льва с днем рождения. Дальше она попросила 1,8 тысячи рублей. Однако из-за плохого зрения мужчина перевел случайно 188 тысяч.