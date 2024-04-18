Житель Екатеринбурга требует от подруги вернуть подаренные 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В первой инстанции судья не поверила девушке, но апелляционный и кассационный суд встали на ее сторону. Теперь дело дошло до Верховного суда.
Лев познакомился с Альбиной в 2018 году. Он стал за ней ухаживать. Однако у них в результате ничего не было. Сам мужчина говорит, что попал во френдзону.
Женщина не отталкивала ухажера, но на встречах они никогда не были в двоем. С ней присутствовали дочь или подруга. Потом она сообщила, что у нее есть мужчина. Через какое-то время женщина сама назначила встречу. Она поздравила Льва с днем рождения. Дальше она попросила 1,8 тысячи рублей. Однако из-за плохого зрения мужчина перевел случайно 188 тысяч.
Через несколько дней мужчина попросил все вернуть, но Альбина ответила, что все потратила и вернет. Однако этого не случилось. В течение двух лет Альбина частично вернула долг.
Но в итоге Лев обратился в суд. Он утверждает, что не дарил деньги. В переписках женщина признавала наличие долга и просила отсрочить его возвращение.
Однако в суде она стала утверждать обратное. Также Альбина заявила, что они были парой, а деньги она передавала под угрозами. Она также заявила, что испытывает чувства ко Льву.
Суд, изучив переписки, пришел к выводу, что отношений между Альбиной и Львом не было. И присудил взыскать 135,5 тысячи рублей и 32 тысячи в качестве процентов.
В апелляционной инстанции защита Альбины также утверждала, что у нее были отношения со Львом. В итоге судья встала на сторону женщины. То же самое случилось и в кассационном суде.
Мужчина уверен, что знакомая не хочет отдавать деньги. До суда, по его словам, она даже обсуждала условия мирового соглашения. А позиция защиты появилась уже в суде, пишет Е1.
Напомним, в 2021 году другой житель Екатеринбурга потребовал со своей бывшей девушки 600 тысяч рублей, которые он потратил на нее за два года.