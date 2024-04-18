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Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Житель Екатеринбурга требует от подруги вернуть подаренные 200 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга требует от подруги вернуть подаренные 200 тысяч рублей

18 апреля 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney
Житель Екатеринбурга Лев случайно перевел знакомой Альбине 200 тысяч рублей. Теперь он их не может вернуть. Сначала девушка долг признала, но потом заявила, что эти деньги мужчина ей подарил. Он же утверждает, что у них не было связи.

В первой инстанции судья не поверила девушке, но апелляционный и кассационный суд встали на ее сторону. Теперь дело дошло до Верховного суда.

Лев познакомился с Альбиной в 2018 году. Он стал за ней ухаживать. Однако у них в результате ничего не было. Сам мужчина говорит, что попал во френдзону.

Женщина не отталкивала ухажера, но на встречах они никогда не были в двоем. С ней присутствовали дочь или подруга. Потом она сообщила, что у нее есть мужчина. Через какое-то время женщина сама назначила встречу. Она поздравила Льва с днем рождения. Дальше она попросила 1,8 тысячи рублей. Однако из-за плохого зрения мужчина перевел случайно 188 тысяч.

Через несколько дней мужчина попросил все вернуть, но Альбина ответила, что все потратила и вернет. Однако этого не случилось. В течение двух лет Альбина частично вернула долг.

Но в итоге Лев обратился в суд. Он утверждает, что не дарил деньги. В переписках женщина признавала наличие долга и просила отсрочить его возвращение.

Однако в суде она стала утверждать обратное. Также Альбина заявила, что они были парой, а деньги она передавала под угрозами. Она также заявила, что испытывает чувства ко Льву.

Суд, изучив переписки, пришел к выводу, что отношений между Альбиной и Львом не было. И присудил взыскать 135,5 тысячи рублей и 32 тысячи в качестве процентов.

В апелляционной инстанции защита Альбины также утверждала, что у нее были отношения со Львом. В итоге судья встала на сторону женщины. То же самое случилось и в кассационном суде.

Мужчина уверен, что знакомая не хочет отдавать деньги. До суда, по его словам, она даже обсуждала условия мирового соглашения. А позиция защиты появилась уже в суде, пишет Е1.

Напомним, в 2021 году другой житель Екатеринбурга потребовал со своей бывшей девушки 600 тысяч рублей, которые он потратил на нее за два года.

#Ирина Кирилова#Общество#Суд#Деньги#Отношения#Екатеринбург
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