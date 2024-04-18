Жители дома в Екатеринбурге остались без воды на двое суток

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Горячей воды в доме не было с 17 апреля, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на жильцов.
По их словам, отключение произошло из-за коммунальной аварии. Однако службы не могут найти владельца жилья, поэтому водоснобжение отсутствует для всех. Жители уже пожаловались в прокуратуру.
В УК «РЭМП УЖСК» сообщили, что отключение произошло из-за аварии. Она случилась в квартире неизвестного владельца. Было решено 18 апреля временно включить для собственников холодное водоснабжение. Представители «аварийки» приехали к дому, но жители отказались от этой задумки.
Здесь добавили, что авария будет устранена, как только рабочим удастся попасть в «аварийную» квартиру. После этого подача воды возобновится.
Ранее сообщалось, что в Дегтярске едва не произошел потоп из-за сброса воды екатеринбургским «Водоканалом».