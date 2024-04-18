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Жители дома в Екатеринбурге остались без воды на двое суток

Жители дома в Екатеринбурге остались без воды на двое суток

18 апреля 2024, 13:46
Фото: 1MI
В одном из домов на Вторчермете в Екатеринбурге на двое суток отключили воду. Дом находится на улице Симферопольской.

Горячей воды в доме не было с 17 апреля, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на жильцов.

По их словам, отключение произошло из-за коммунальной аварии. Однако службы не могут найти владельца жилья, поэтому водоснобжение отсутствует для всех. Жители уже пожаловались в прокуратуру.

В УК «РЭМП УЖСК» сообщили, что отключение произошло из-за аварии. Она случилась в квартире неизвестного владельца. Было решено 18 апреля временно включить для собственников холодное водоснабжение. Представители «аварийки» приехали к дому, но жители отказались от этой задумки.

Здесь добавили, что авария будет устранена, как только рабочим удастся попасть в «аварийную» квартиру. После этого подача воды возобновится.

Ранее сообщалось, что в Дегтярске едва не произошел потоп из-за сброса воды екатеринбургским «Водоканалом».

Никакого подтопления нет: мэр Дегтярска заявил о снижении уровня воды в реке Чусовой
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Прокуратура#Свердловская область#Вода#Горячая вода#Холодная вода#Питьевая вода#Жильцы#Коммунальная авария#Вторчермет#Екатеринбург#Авария
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