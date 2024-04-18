Жители дома в Екатеринбурге остались без воды на двое суток

В УК «РЭМП УЖСК» сообщили, что отключение произошло из-за аварии. Она случилась в квартире неизвестного владельца. Было решено 18 апреля временно включить для собственников холодное водоснабжение. Представители «аварийки» приехали к дому, но жители отказались от этой задумки.