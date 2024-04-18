Жителям Екатеринбурга разрешили жарить шашлыки в специальных беседках

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
При этом категорически запрещается разводить огонь на открытой местности. То есть, в самих лесопарках, жечь костры для отдыха запрещается вне специальных мест. Чтобы опасности не возникало, были установлены мангалы в беседках. А на случай, если возникнет ЧП, там имеются огнетушители и бочки с водой.
Напомним, с 12 апреля в Свердловской области начал свое действие противопожарный режим. Теперь в регионе нельзя разводить открытый огонь по любой причине. Также запрещается проводить работы, которые потенциально могут привести к пожару. Кроме того нельзя ночевать в лесах.