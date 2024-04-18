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Published Сегодня, 03:48

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Updated Сегодня, 03:51

Жителям Екатеринбурга разрешили жарить шашлыки в специальных беседках

Жителям Екатеринбурга разрешили жарить шашлыки в специальных беседках

18 апреля 2024, 03:48
Фото: 1MI
В Екатеринбурге разрешено жарить шашлыки в лесопарках. Однако делать это разрешили только в строго определенном месте, сообщили в гордуме.

При этом категорически запрещается разводить огонь на открытой местности. То есть, в самих лесопарках, жечь костры для отдыха запрещается вне специальных мест. Чтобы опасности не возникало, были установлены мангалы в беседках. А на случай, если возникнет ЧП, там имеются огнетушители и бочки с водой.

Напомним, с 12 апреля в Свердловской области начал свое действие противопожарный режим. Теперь в регионе нельзя разводить открытый огонь по любой причине. Также запрещается проводить работы, которые потенциально могут привести к пожару. Кроме того нельзя ночевать в лесах.

#Ирина Кирилова#Общество#Пожар#Свердловская область#Запрет#Шашлык#Екатеринбург
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