Жителям Екатеринбурга разрешили жарить шашлыки в специальных беседках

При этом категорически запрещается разводить огонь на открытой местности. То есть, в самих лесопарках, жечь костры для отдыха запрещается вне специальных мест. Чтобы опасности не возникало, были установлены мангалы в беседках. А на случай, если возникнет ЧП, там имеются огнетушители и бочки с водой.