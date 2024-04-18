Жителям Свердловской области напомнили о безопасном использовании окон детьми

Лучше всего отодвинуть мебель от окон, чтобы по ней нельзя было взобраться. На подоконниках можно хранить горшки с цветами. Лучше всего, если на окнах будут установлены блокираторы, тогда дети не смогут самостоятельно распахнуть окна.