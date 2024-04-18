Жителям Свердловской области напомнили о безопасном использовании окон детьми

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Так, если ребенок находится дома, лучше всего закрыть окно. Малыша нельзя оставлять одного в комнате с открытым окном или балконом даже на «минутку», если родитель ненадолго отвлекся.
Лучше всего отодвинуть мебель от окон, чтобы по ней нельзя было взобраться. На подоконниках можно хранить горшки с цветами. Лучше всего, если на окнах будут установлены блокираторы, тогда дети не смогут самостоятельно распахнуть окна.
Для проветривания нужно открывать форточку, а не окно. И ставить форточку в режим проветривания. Не нужно учить ребенка смотреть на улицу, стоя на подоконнике. Это может войти в привычку, и он решит самостоятельно взобраться туда.
Не следует показывать ребенку и то, как окно открывается. Следует быть осторожными при использовании москитных сеток, так как они не удержат человека, если на нее облокотиться. Важно регулярно рассказывать ребенку об опасности выпадения из окна.
Напомним, что недавно маленький ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле. Его мама ненадолго отвлеклась, в это время мальчик оперся на москитную сетку.