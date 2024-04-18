tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Жителям Свердловской области напомнили о безопасном использовании окон детьми

Жителям Свердловской области напомнили о безопасном использовании окон детьми

18 апреля 2024, 08:05
Фото: 1MI
Размещены рекомендации о том, как избежать падения ребенка из окна. Власти Свердловской области рассказали, каких правил стоит придерживаться для безопасности.

Так, если ребенок находится дома, лучше всего закрыть окно. Малыша нельзя оставлять одного в комнате с открытым окном или балконом даже на «минутку», если родитель ненадолго отвлекся.

Лучше всего отодвинуть мебель от окон, чтобы по ней нельзя было взобраться. На подоконниках можно хранить горшки с цветами. Лучше всего, если на окнах будут установлены блокираторы, тогда дети не смогут самостоятельно распахнуть окна.

Для проветривания нужно открывать форточку, а не окно. И ставить форточку в режим проветривания. Не нужно учить ребенка смотреть на улицу, стоя на подоконнике. Это может войти в привычку, и он решит самостоятельно взобраться туда.

Не следует показывать ребенку и то, как окно открывается. Следует быть осторожными при использовании москитных сеток, так как они не удержат человека, если на нее облокотиться. Важно регулярно рассказывать ребенку об опасности выпадения из окна.

Напомним, что недавно маленький ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле. Его мама ненадолго отвлеклась, в это время мальчик оперся на москитную сетку.

Выпавшего из окна мальчика в Нижнем Тагиле отвезли в больницу в Екатеринбург
Узнать подробнее
Читайте также:
Выпавшую из окна 20 этажа девушку в Екатеринбурге выписали домойМассажистка Ника: в Екатеринбурге соседи опознали труп выпавшей из окна девушки«Спасибо, что не вывезли снег»: в Екатеринбурге девочка выпала из окна в сугроб
#Дарья Сорокина#Происшествия#Дети#Свердловская область#Мебель#Окно#Опасность#Балкон#Привычка#Екатеринбург#Правила безопасности
Подпишитесь
Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
Вчера, 05:26
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
Вчера, 07:31
«Матерятся как сапожники»: тагильчанка пожаловалась на спортсменов за ГДДЮТ
Сегодня, 04:22
Закрытый детский сад на Вагонке откроют к новому учебному году
Сегодня, 03:48
Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде
Вчера, 03:30
Новые автобусы вышли на маршруты 38 и 65 в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:03
"