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11-летняя девочка не ходит в школу после группового секса в Первоуральске

11-летняя девочка не ходит в школу в Первоуральске после секс-скандала

19 апреля 2024, 11:39
Фото: 1MI

11-летняя девочка не ходит в школу после группового секса в Первоуральске

Девочка, которая попала в скандал с групповым сексом в Первоуральске, пока не посещает школу. Занятия она пропускает уже месяц.

По словам знакомого школьницы, в последний раз в школе он видел ее месяц назад. Она тогда прятала лицо и вела себя замкнуто. Посидев пару уроков, она ушла домой. С тех пор ее не видели, пишет Ура.ру.

Напомним, что ЧП случилось 23 февраля. Возбуждено уголовное дело. Известно, что в случившемся обвиняют троих несовершеннолетних парней. Изначально и было пятеро, но двое предположительно не участвовали в процессе, а ушли домой.

По некоторым данным, девочка сама предложила парням заняться сексом.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Первоуральск#Уголовное дело#Школа#Дом#ЧП#Занятия#Лицо#Месяц#18+#Екатеринбург
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