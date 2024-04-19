11-летняя девочка не ходит в школу в Первоуральске после секс-скандала

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
По словам знакомого школьницы, в последний раз в школе он видел ее месяц назад. Она тогда прятала лицо и вела себя замкнуто. Посидев пару уроков, она ушла домой. С тех пор ее не видели, пишет Ура.ру.
Напомним, что ЧП случилось 23 февраля. Возбуждено уголовное дело. Известно, что в случившемся обвиняют троих несовершеннолетних парней. Изначально и было пятеро, но двое предположительно не участвовали в процессе, а ушли домой.
По некоторым данным, девочка сама предложила парням заняться сексом.