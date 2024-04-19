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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Жительница Каменска-Уральского отдала мошенникам более миллиона рублей

Аферисты развели жительницу Каменска-Уральского на 1 млн с помощью логотипа банка

19 апреля 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney

Жительница Каменска-Уральского отдала мошенникам более миллиона рублей

Преступники смогли втереться в доверие жительнице Каменска-Уральского с помощью логотипа банка. Женщина послушно переводила сбережения и кредитные средства на «безопасный» счет.

В Каменске-Уральском женщина попалась на удочку аферистов по классической схеме: звонок из «банка», рассказ об угрозе со стороны мошенников и перевод средств на «безопасный» счет. Жертва преступников потеряла около миллиона рублей, сообщает УМВД Свердловской области.

Как рассказала потерпевшая, она доверилась аферистам, когда они прислали ей документ с логотипом настоящего банка. После этого она безропотно соглашалась на все действия, в том числе установку мобильного платежного приложения и оформление кредитов.

Уголовное дело возбужден по статье «Мошенничество».

Ранее педагог Екатеринбургской духовной семинарии лишилась 3 млн рублей и чуть не продала квартиру.

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