Аферисты развели жительницу Каменска-Уральского на 1 млн с помощью логотипа банка

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Каменске-Уральском женщина попалась на удочку аферистов по классической схеме: звонок из «банка», рассказ об угрозе со стороны мошенников и перевод средств на «безопасный» счет. Жертва преступников потеряла около миллиона рублей, сообщает УМВД Свердловской области.
Как рассказала потерпевшая, она доверилась аферистам, когда они прислали ей документ с логотипом настоящего банка. После этого она безропотно соглашалась на все действия, в том числе установку мобильного платежного приложения и оформление кредитов.
Уголовное дело возбужден по статье «Мошенничество».
Ранее педагог Екатеринбургской духовной семинарии лишилась 3 млн рублей и чуть не продала квартиру.