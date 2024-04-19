Активисты Нижнего Тагила очистили от мусора заброшенный Фруктовый сад Кузьмы Рудого

Фруктовый сад появился в Нижнем Тагиле еще 125 лет назад. Здесь его создатель — преподаватель естественных дисциплин земского училища Кузьма Рудый — выращивал морозостойкие сорта яблок, слив, груш и ягод. Помимо сладких плодов, селекционер также выводил саженцы для парков и скверов родного города и даже тропические растения. В середине прошлого века сад перестал существовать.