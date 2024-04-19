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Территорию первого в Нижнем Тагиле Фруктового сада очистили от мусора

Активисты Нижнего Тагила очистили от мусора заброшенный Фруктовый сад Кузьмы Рудого

19 апреля 2024, 14:36
Фото: tagilcity.ru

Территорию первого в Нижнем Тагиле Фруктового сада очистили от мусора

Первый в этом году масштабный субботник прошел на территории заброшенного Фруктового сада имени Кузьмы Рудого, который располагается в пойме реки Тагил напротив дома по Красноармейской, 80. Десятки активистов, школьники и просто неравнодушные несколько часов собирали мусор, ветки и опавшую листву.

Фруктовый сад появился в Нижнем Тагиле еще 125 лет назад. Здесь его создатель — преподаватель естественных дисциплин земского училища Кузьма Рудый — выращивал морозостойкие сорта яблок, слив, груш и ягод. Помимо сладких плодов, селекционер также выводил саженцы для парков и скверов родного города и даже тропические растения. В середине прошлого века сад перестал существовать.

Фруктовый сад Кузьмы Рудого.Фруктовый сад Кузьмы Рудого.
Фруктовый сад Кузьмы Рудого.
Фото: tagilcity.ru

Тагильский активист Иван Подмазов захотел возродить заброшенную историческую локацию. Для этого он запустил на территории сада серию субботников. Первый из них прошел в октябре прошлого года. Второй — 19 апреля 2024 года.

Мы будем продолжать работу завтра, послезавтра и вообще весь апрель. Планируем остановиться только тогда, когда здесь начнется своего рода жизнь, когда появятся лавочки, освещение и завершатся прочие моменты благоустройства. Надеюсь, нашу инициативу поддержат и тагильчане, и администрация Нижнего Тагила, — рассказал TagilCity.ru общественный деятель.
Тагильский активист Иван Подмазов.Тагильский активист Иван Подмазов.
Тагильский активист Иван Подмазов.Тагильский активист Иван Подмазов.
Тагильский активист Иван Подмазов.
Фото: tagilcity.ru

Руководитель Городской станции юных натуралистов Любовь Казакова поддержала идею расчистки Фруктового сада. Школьники, посещающие учреждение дополнительного образования, с энтузиазмом отнеслись к тому, чтобы принять участие в уборке. Кроме того, на субботник пришли и ученики 7а класса школы № 33.

Сегодня нас 14 учеников, мы пришли с радостью. Ведь восстановить парк — хорошая мысль. Было бы здорово, если бы здесь недалеко от школы была бы красивая зона, где можно было бы гулять жителям близлежащих домов, школьникам и всем желающим, — поделилась мнением учитель 33-й школы Ирина Большакова.
Субботник на территории Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.Субботник на территории Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Субботник на территории Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.Субботник на территории Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Субботник на территории Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.Субботник на территории Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Субботник на территории Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Всего в мероприятии участвовало порядка 60 человек. Уборку поддержала городская администрация, предоставив необходимый инвентарь. Расчистка территории продолжалась около 3 часов. За это время экопомощники успели собрать целый бункер мусора. Активисты отметили, что весь неорганический мусор вывезет региональный оператор, а всю органику разместят в компостной яме.

Это место знаковое. С него началась история городского садоводства, поэтому его нужно облагородить, восстановить живой памятник Козьме Рудому — очень важно, — пояснил генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.
Субботник на территории Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.Субботник на территории Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Субботник на территории Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Организаторы проекта «Экодом» в Нижнем Тагиле тоже присоединились к уборке. Этот субботник — не единственное мероприятие, которое пройдет в 2024 году с участием экодома. Следующим шагом станет расчистка берегов реки Тагил, а осенью, уже по традиции, состоится плоггинг-забег.

Мы присоединились к этому замечательному проекту по расчистке фруктового сада по приглашению руководителя Городской станции натуралистов. Это историческое место. Конечно, его обязательно нужно облагородить, и в дальнейшем мы также будем принимать участие в подобных экологических мероприятиях, — сообщила руководитель проекта «Экодом» Наталья Светлакова.
Субботник на территории Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.Субботник на территории Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Субботник на территории Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Ранее TagilCity.ru сообщал о том, что субботники в Свердловской области будут проходить в течение всего апреля.

В Дни защиты окружающей среды в Тагиле пройдут городской субботник и конкурс цветов
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Благоустройство#Активисты#Мусор#Парк#История#Субботник#Екатеринбург#Рифей#Фоторепортаж
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