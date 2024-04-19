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Четыре щенка вызволили спасатели из плена с острова на реке в Нижнем Тагиле

Четыре щенка вызволили спасатели из плена с острова на реке в Нижнем Тагиле

19 апреля 2024, 12:19
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
В Нижнем Тагиле прошла операция по спасению щенков с острова на реке возле горы Шихан. Всего из заточения было вызволено четверо малышей.

Жители близлежащих домов ранее попросили помощи, так как лед на реке растаял, а с острова слышался жалобный вой собак. Волонтеры предположили, что там находится новый помет бездомной собаки по кличке Маша.

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По просьбе добровольцев и управления горхозяйства Нижнего Тагила на операцию по вызволению малышей отправились специалисты центра защиты населения. На надувной лодке они перевезли зоозащитников на остров, где были найдены плачущие щенята. Теперь их будут пристраивать в добрые руки.

18 апреля на место выехали три спасателя и два волонтера из АНО «Добрые руки». Они смогли вызволить из плена четверых щенков, — рассказал TagilCity.ru руководитель ЦЗН Сергей Коперкин.
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Животные#Спасатели#Река#Собаки#Зоозащитники#Щенки#Екатеринбург
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