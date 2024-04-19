Четыре щенка вызволили спасатели из плена с острова на реке в Нижнем Тагиле

По просьбе добровольцев и управления горхозяйства Нижнего Тагила на операцию по вызволению малышей отправились специалисты центра защиты населения. На надувной лодке они перевезли зоозащитников на остров, где были найдены плачущие щенята. Теперь их будут пристраивать в добрые руки.