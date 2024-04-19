«Что? Где? Когда?»: школьники из Тагила вышли в финал Всероссийского чемпионата

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Региональный тур проводился в формате «Что? Где? Когда?». Свои познания показывали школьники, а также студенты колледжей и техникумов из УрФО. Всего на турнир съехалось 56 команд УрФО.
В финал прошли только четыре сильнейших команды знатоков, одной из которых стали «Мироискатели» из гимназии №18 Нижнего Тагила. Финальные поединки состоятся уже в мае 2024 года. Он будет проходить в Москве.
Ранее стало известно, что в столицу России на финал литературного конкурса отправится и учащаяся школы №32 Нижнего Тагила. Алиса Дмитриева и в прошлом году вошла в число 50 лучших участников.