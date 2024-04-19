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«Что? Где? Когда?»: школьники из Тагила вышли в финал Всероссийского чемпионата

«Что? Где? Когда?»: школьники из Тагила вышли в финал Всероссийского чемпионата

19 апреля 2024, 11:37
Фото: Гимназия №18 Нижнего Тагила
Команда учащихся гимназии №18 из Нижнего Тагила стала победителем регионального тура Всероссийского интеллектуального чемпионата. Борьбу в финале они продолжат в Москве.

Региональный тур проводился в формате «Что? Где? Когда?». Свои познания показывали школьники, а также студенты колледжей и техникумов из УрФО. Всего на турнир съехалось 56 команд УрФО.

В финал прошли только четыре сильнейших команды знатоков, одной из которых стали «Мироискатели» из гимназии №18 Нижнего Тагила. Финальные поединки состоятся уже в мае 2024 года. Он будет проходить в Москве.

Фото: Гимназия №18 Нижнего Тагила

Ранее стало известно, что в столицу России на финал литературного конкурса отправится и учащаяся школы №32 Нижнего Тагила. Алиса Дмитриева и в прошлом году вошла в число 50 лучших участников.

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