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Депутат гордумы Екатеринбурга отправляется разведчиком на СВО

Депутат гордумы Екатеринбурга отправляется разведчиком на СВО

19 апреля 2024, 03:33
Фото: личная страница Станислава Киселева Вконтакте
Депутат городской думы Екатеринбурга Станислав Киселев планирует уйти на СВО. Сам он работает врачом-анестезиологом-реаниматологом в «Территориальном центре медицины катастроф».

Служить он будет в отряде «Барс», сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Он уточнил, что пока неизвестно, откажется ли депутат от мандата. В думе он является представителем Академического района.

По данным издания, Киселев уже трижды был на СВО. Всего он провел там 9 месяцев, из них около трех месяцев на передовой. У чиновника имеются награды, в том числе Медаль за отвагу, сообщается на сайте думы.

Напомним, в думе заседает и еще один депутат. Он имеет опыт участия в спецоперации. Это Тимофей Жуков. Он был на СВО еще в 2022 году. Весной 2023 года он вернулся оттуда с контузией.

#Ирина Кирилова#Общество#Депутат#Дума#Екатеринбург#СВО#Станислав Киселев
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