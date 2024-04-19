Депутат гордумы Екатеринбурга отправляется разведчиком на СВО

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Служить он будет в отряде «Барс», сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Он уточнил, что пока неизвестно, откажется ли депутат от мандата. В думе он является представителем Академического района.
По данным издания, Киселев уже трижды был на СВО. Всего он провел там 9 месяцев, из них около трех месяцев на передовой. У чиновника имеются награды, в том числе Медаль за отвагу, сообщается на сайте думы.
Напомним, в думе заседает и еще один депутат. Он имеет опыт участия в спецоперации. Это Тимофей Жуков. Он был на СВО еще в 2022 году. Весной 2023 года он вернулся оттуда с контузией.