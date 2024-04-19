Десятки пожарных машин съехались к аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Машины экстренных служб увидели очевидцы и на подъезде к Кольцову 19 апреля. Там сейчас проходят учения, отметили в свердовском МЧС.
В связи с этим посетителей аэропорта просят не паниковать, не прерывать свою деятельность и отнестись к происходящему с пониманием.
Ранее сообщалось, что в областном центре сотрудники Росгвардии обучали учеников защищаться от террористов. В том числе детей учат строить баррикады из парт.