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Противопожарные учения проходят в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

Десятки пожарных машин съехались к аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

19 апреля 2024, 09:09
Фото: 1MI

Противопожарные учения проходят в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

Десятки пожарных машин наблюдаются около аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Там проходят противопожарные учения.

Машины экстренных служб увидели очевидцы и на подъезде к Кольцову 19 апреля. Там сейчас проходят учения, отметили в свердовском МЧС.

В связи с этим посетителей аэропорта просят не паниковать, не прерывать свою деятельность и отнестись к происходящему с пониманием.

Ранее сообщалось, что в областном центре сотрудники Росгвардии обучали учеников защищаться от террористов. В том числе детей учат строить баррикады из парт.

Пожарных с севера перебрасывают в Екатеринбург
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#Дарья Сорокина#Общество#Пожар#Свердловская область#Кольцово#Росгвардия#Аэропорт#Ученики#Экстренные службы#Машины#Посетители#Террористы#Екатеринбург#МЧС#Противопожарные учения
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