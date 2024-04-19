Домашняя собака покусала ребенка-инвалида в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
По словам местной жительницы, ребенок получил травмы. Сам же мужчина был на вид нетрезв, утверждает женщина. По ее словам, он гулял с двумя собаками. Одна из них была на поводке, а вторая — без, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
В какой-то момент собака без поводка прыгнула на ребенка и стала его кусать. На место были вызваны полиция и скорая помощь. Женщина переживает, что это происшествие плохо отразится на ребенке. По ее словам, он после случившегося не спал всю ночь.
В МУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что по этому факту уже проводится проверка.
Напомним, ранее в Екатеринбурге овчарки растерзали домашнюю собаку.