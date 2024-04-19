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Домашняя собака покусала ребенка-инвалида в Нижнем Тагиле

Домашняя собака покусала ребенка-инвалида в Нижнем Тагиле

19 апреля 2024, 05:26
Фото: 1MI
Домашняя собака напала на 13-летнего мальчика-инвалида на улице Алапаевской, 21 в Нижнем Тагиле. Инцидент случился 17 апреля прямо на глазах владельца пса.

По словам местной жительницы, ребенок получил травмы. Сам же мужчина был на вид нетрезв, утверждает женщина. По ее словам, он гулял с двумя собаками. Одна из них была на поводке, а вторая — без, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

В какой-то момент собака без поводка прыгнула на ребенка и стала его кусать. На место были вызваны полиция и скорая помощь. Женщина переживает, что это происшествие плохо отразится на ребенке. По ее словам, он после случившегося не спал всю ночь.

В МУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что по этому факту уже проводится проверка.

Напомним, ранее в Екатеринбурге овчарки растерзали домашнюю собаку.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Животные#Нападение#Собака#Природа#18+
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