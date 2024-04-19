Два дня подряд: сероводород превысил нормативы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Впервые пост УГМС №2, расположенный на Сухоложском поселке, уловил 1,1 ПДК вещества-загрязнителя в 3:40 ночи 15 апреля.
Затем 16 апреля ситуация повторилась в Тагилстроевском районе близ трамвайного кольца — там располагается ПНЗ №4. Там сероводород был зафиксирован минимум четыре раза. Сначала в 05:00 — 1,6 ПДК, затем ситуация сложилась так:
Отметим, что вплоть с 26 марта вплоть до 15 апреля превышений в Нижнем Тагиле не было, судя по данным «Уральское УГМС».
Добавим, что с 18 апреля до вечера 22 апреля в Нижнем Тагиле действует предупреждение об НМУ. В эти дни заводы по закону должны снижать количество выбросов.