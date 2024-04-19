tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Жители Нижнего Тагила два дня дышали сероводородом

Два дня подряд: сероводород превысил нормативы в Нижнем Тагиле

19 апреля 2024, 05:40
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила два дня дышали сероводородом

15 и 16 апреля в Нижнем Тагиле местные жители дышали сероводородом. Норматив вещества максимально был превышен до 1,6 ПДК. Вредное вещество в превышенных концентрациях было обнаружено на Тагилстрое и на Сухоложском поселке.

Впервые пост УГМС №2, расположенный на Сухоложском поселке, уловил 1,1 ПДК вещества-загрязнителя в 3:40 ночи 15 апреля.

Затем 16 апреля ситуация повторилась в Тагилстроевском районе близ трамвайного кольца — там располагается ПНЗ №4. Там сероводород был зафиксирован минимум четыре раза. Сначала в 05:00 — 1,6 ПДК, затем ситуация сложилась так:

  • с 01:40 по 03:40 от 1,1 до 1,5 ПДК
  • с 04:40 по 07:20 от 1,1 до 1,6 ПДК
  • 13:40 сероводород 1,1 ПДК.

Отметим, что вплоть с 26 марта вплоть до 15 апреля превышений в Нижнем Тагиле не было, судя по данным «Уральское УГМС».

Жителям Сухоложского в Нижнем Тагиле пришлось дышать формальдегидом 26 марта
Узнать подробнее

Добавим, что с 18 апреля до вечера 22 апреля в Нижнем Тагиле действует предупреждение об НМУ. В эти дни заводы по закону должны снижать количество выбросов.

Читайте также:
«Газоанализатор дал сбой»: УГМС объяснили пропажу данных о выбросах в Нижнем ТагилеУГМС убрали данные о выбросах сероводорода в выходные в Нижнем ТагилеУтечка? В Нижнем Тагиле сероводород зашкалил 20 раз в течение четырех дней при НМУ
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Качество#НМУ#Окружающая среда#Выбросы#УГМС#Замеры#Качество воздуха#Превышение ПДК#Режим НМУ#Превышение#Уральский УГМС
Подпишитесь
Шаровидные деревья и памятник: тагильчане хотят благоустроить сквер Строителей
17 апреля, 05:04
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
17 апреля, 07:31
«Матерятся как сапожники»: тагильчанка пожаловалась на спортсменов за ГДДЮТ
Вчера, 04:22
Закрытый детский сад на Вагонке откроют к новому учебному году
Вчера, 03:48
«Как в лотерею играешь»: вторую неделю подряд дорожает бензин в Свердловской области
Вчера, 13:13
Яйца снова начали дорожать к Пасхе в Свердловской области
Вчера, 11:59
"