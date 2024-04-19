Два дня подряд: сероводород превысил нормативы в Нижнем Тагиле

Затем 16 апреля ситуация повторилась в Тагилстроевском районе близ трамвайного кольца — там располагается ПНЗ №4. Там сероводород был зафиксирован минимум четыре раза. Сначала в 05:00 — 1,6 ПДК, затем ситуация сложилась так: