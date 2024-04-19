ГИБДД ввела дорожные ограничения из-за затопленного моста в Туринском районе

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В Туринском районе сотрудники ГИБДД выставили пост, который поддерживает безопасность в районе подтопленного моста, сообщает пресс-служба ведомства.
Мост частично оказался под водой из-за поднятия уровня воды в Туре. В итоге проезд в сторону села Кумарьинское теперь осуществляется только на лодке. Сухопутных объездных путей не существует.
В ГИБДД призвали жителей района с понимаем отнестись к принятым мерам.
Накануне, 18 апреля, мэр Дегтярска заявил о снижении уровня воды в реке Чусовой.