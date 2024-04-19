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Published Сегодня, 14:39

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Updated Сегодня, 14:41

В Туринском районе введены дорожные ограничения из-за затопленного моста

ГИБДД ввела дорожные ограничения из-за затопленного моста в Туринском районе

19 апреля 2024, 14:39
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Туринском районе введены дорожные ограничения из-за затопленного моста

На 9 км трассы Благовещенское — Жуковское — Кумарьинское из-за поднятия уровня реки Туры в зоне подтопления оказался мост. Дорогу на данном участке перекрыли.

В Туринском районе сотрудники ГИБДД выставили пост, который поддерживает безопасность в районе подтопленного моста, сообщает пресс-служба ведомства.

Мост частично оказался под водой из-за поднятия уровня воды в Туре. В итоге проезд в сторону села Кумарьинское теперь осуществляется только на лодке. Сухопутных объездных путей не существует.

В ГИБДД призвали жителей района с понимаем отнестись к принятым мерам.

Накануне, 18 апреля, мэр Дегтярска заявил о снижении уровня воды в реке Чусовой.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#ГИБДД#Паводок#Природа#Нижняя Тура#Объезд#Подтопление#Переправа#Река Тура#Екатеринбург
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