Молодой водитель погубил друга-студента в ДТП на скорости под Екатеринбургом

Все молодые люди не были пристегнуты, из-за этого они и вылетели из салона. Юноши получили серьезные травмы. За рулем находился молодой человек Андрей. Его вместе с другом Антоном отвезли в медучреждение. Погиб их общий друг. Через месяц ему жолжно было исполниться 17 лет.