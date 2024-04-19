Молодой водитель погубил друга-студента в ДТП на скорости под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
Все пассажиры вылетели из салона, пишет «КП-Екатеринбург». Машину отправили на штрафстоянку, решается вопрос о возбуждении дела.
Все молодые люди не были пристегнуты, из-за этого они и вылетели из салона. Юноши получили серьезные травмы. За рулем находился молодой человек Андрей. Его вместе с другом Антоном отвезли в медучреждение. Погиб их общий друг. Через месяц ему жолжно было исполниться 17 лет.
Ранее сообщалось, что в Ревде водитель уснул за рулем и влетел в машину с девочкой-подростком. Пострадала школьница.