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Студент погиб в аварии под Екатеринбургом

Молодой водитель погубил друга-студента в ДТП на скорости под Екатеринбургом

19 апреля 2024, 09:53
Фото: 1MI

Студент погиб в аварии под Екатеринбургом

В ДТП на трассе Асбест–Белоярский скончался 16-летний студент колледжа ж/д транспорта. Он ехал с друзьями, которым по 20 лет, домой на старой отечественной машине. Юноша, находившийся за рулем, разогнался и улетел в кювет.

Все пассажиры вылетели из салона, пишет «КП-Екатеринбург». Машину отправили на штрафстоянку, решается вопрос о возбуждении дела.

Все молодые люди не были пристегнуты, из-за этого они и вылетели из салона. Юноши получили серьезные травмы. За рулем находился молодой человек Андрей. Его вместе с другом Антоном отвезли в медучреждение. Погиб их общий друг. Через месяц ему жолжно было исполниться 17 лет.

Ранее сообщалось, что в Ревде водитель уснул за рулем и влетел в машину с девочкой-подростком. Пострадала школьница.

Скончался педагог УрФУ в Екатеринбурге. Неделю назад он ехал на велосипеде и был сбит
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#Дарья Сорокина#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Асбест#Студент#Травмы#18+#Екатеринбург#Авария#Погиб
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