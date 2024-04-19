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Фанат запрыгнул на сцену на концерте Гуфа в Екатеринбурге и чуть ли не был избит

На концерте Гуфа в Екатеринбурге чуть не избили фаната

19 апреля 2024, 06:36
Фото: 1MI

Фанат запрыгнул на сцену на концерте Гуфа в Екатеринбурге и чуть ли не был избит

В Екатеринбурге зрители чуть не избили фаната, который взобрался на сцену во время концерта Гуфа. Когда мужчина спрыгивал, он задел ногой лицо девочки.

За это его чуть не растерзала толпа. Однако артист со сцены попросил не обижать молодого человека, сообщает паблик «Бандитский центр 18+». Происходило все это вечером 18 апреля.

Все нормально, не бейте только пацана, пожалуйста, — попросил Гуф.

Однако толпа уже толкала молодого человека. Тогда охранник вывел его из зала.

Ранее сообщалось, что рок-фестиваль «Кардиограмма» перенесли из «Екатеринбург Арены» в «МТС Live Холл». Концерты пройдут с 8 по 9 июня.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Концерт#Нападение#Зрители#Артист#Сцена#Толпа#Охранник#Екатеринбург
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