На концерте Гуфа в Екатеринбурге чуть не избили фаната

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
За это его чуть не растерзала толпа. Однако артист со сцены попросил не обижать молодого человека, сообщает паблик «Бандитский центр 18+». Происходило все это вечером 18 апреля.
Все нормально, не бейте только пацана, пожалуйста, — попросил Гуф.
Однако толпа уже толкала молодого человека. Тогда охранник вывел его из зала.
Ранее сообщалось, что рок-фестиваль «Кардиограмма» перенесли из «Екатеринбург Арены» в «МТС Live Холл». Концерты пройдут с 8 по 9 июня.