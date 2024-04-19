На СВО погиб отец двоих детей из Березовского

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Published Сегодня, 08:34
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Скончался мужчина 17 марта в бою в ДНР. Ему было 37 лет, рассказал руководитель муниципалитета Евгений Писцов.
Родился Антон в Чебаркуле. Много лет назад семья перебралась в уральскую столицу, а затем в Березовский. Там Антон стал работать в службе такси. Вскоре он женился, у него родились двое детей: дочка и сын.
Похоронили бойца на Северном кладбище 19 апреля.
Ранее сообщалось, что 20-летний юноша из Нижнего Тагила погиб на СВО. На фронт он отправился два года назад. Семья очень переживала за его судьбу, но сам мужчина был спокоен.