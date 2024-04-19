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На СВО погиб отец двоих детей из Березовского

На СВО погиб отец двоих детей из Березовского

19 апреля 2024, 08:34
Фото: из Telegram-канала Евгения Писцова
В Березовском простятся с погибшим в зоне СВО отцом-одиночкой. Его зовут Антон Иванов.

Скончался мужчина 17 марта в бою в ДНР. Ему было 37 лет, рассказал руководитель муниципалитета Евгений Писцов.

Родился Антон в Чебаркуле. Много лет назад семья перебралась в уральскую столицу, а затем в Березовский. Там Антон стал работать в службе такси. Вскоре он женился, у него родились двое детей: дочка и сын.

Похоронили бойца на Северном кладбище 19 апреля.

Ранее сообщалось, что 20-летний юноша из Нижнего Тагила погиб на СВО. На фронт он отправился два года назад. Семья очень переживала за его судьбу, но сам мужчина был спокоен.

Житель Березовского погиб на СВО в день рождения
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