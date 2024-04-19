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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Замначальника полиции Екатеринбурга уволился со службы

Начальник полиции Екатеринбурга остался без заместителя

19 апреля 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney

Замначальника полиции Екатеринбурга уволился со службы

Заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу, полковник Александр Горин, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По некоторым данным, он вышел на пенсию, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Другой инсайдер утверждает, что Горин просто устал на работе.

Поводом могла стать нехватка кадров. Людей меньше, работы больше, — добавил источник.

В полиции подтвердили факт увольнения. Напомним, то Горин начинал свою деятельность с должности инспектора в ОВД Полевского.

Ранее соощалось, что в Североуральске поста лишился задержанный за взятки руководитель РЭО ГИБДД.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Работа#Полиция#Пенсия#Увольнение#Кадры#Уголовный розыск#Инспектор#Екатеринбург#УМВД
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