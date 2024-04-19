Начальник полиции Екатеринбурга остался без заместителя

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
По некоторым данным, он вышел на пенсию, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Другой инсайдер утверждает, что Горин просто устал на работе.
Поводом могла стать нехватка кадров. Людей меньше, работы больше, — добавил источник.
В полиции подтвердили факт увольнения. Напомним, то Горин начинал свою деятельность с должности инспектора в ОВД Полевского.
Ранее соощалось, что в Североуральске поста лишился задержанный за взятки руководитель РЭО ГИБДД.