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Updated Сегодня, 16:15

«Новые люди» объединились с «Партией роста». Что это значит для Свердловской области?

«Новые люди» объединились с «Партией роста». Что это значит для Свердловской области?

19 апреля 2024, 16:13
Фото: «Новые люди»
«Новые люди» официально объединились с «Партией роста», объявили лидеры партий Алексей Нечаев и Борис Титов. Решение о слиянии приняли на съезде «Новых людей», который прошел 19 апреля в Москве.

На съезде также подвели итоги президентских выборов. На них кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков получил голоса более чем трех миллионов жителей в России. В Свердловской области его поддержали 7,31% избирателей, что позволило занять второе место.

Мы вместе прошли большой путь: участвовали в муниципальных выборах и региональных кампаниях. «Партия Роста» и лично Борис Титов помогли нам разработать экономический блок программы на президентских выборах. Мы убедились, что вместе работаем еще эффективнее. Поэтому закрепляем объединение юридически, — сказал Алексей Нечаев.

После президентских выборов рейтинг «Новых людей», согласно ВЦИОМ, вырос до 8,3%. «Новые люди» опередили «Справедливую Россию» и ЛДПР и вплотную приблизились к КПРФ. Эксперты прогнозируют, что объединение позволит еще больше повысить рейтинг партии.

Фото: «Новые люди»

«Партия роста», в свою очередь, объединяет предпринимателей, которые выступают за развитие малого и среднего бизнеса. Она выступает за внедрение новых технологий и искусственного интеллекта в экономику, роботизацию как точку роста. Вместе с «Новыми людьми» члены «Партии роста» продолжат работу по совершенствованию налогового законодательства, внедрению новых технологий в экономику и по другим направлениям.

Какие задачи мы перед собой ставим? Прежде всего, сегодня необходимо вывести на законодательный уровень инновационные инструменты, такие как блокчейн, искусственный интеллект. Предпринимательское сообщество уверено, что это должна быть эффективная экономическая модель, основанная на принципах конкуренции и рыночных механизмах, которая создаст благосостояние для всего общества и повысит уровень жизни в стране, — подчеркнул Борис Титов.

Объединенная партия на осенних выборах сохранит название «Новые люди». Представители «Партии роста» вошли в руководство обновленной структуры. Так, председатель «Партии роста» Борис Титов возглавил федеральный политсовет «Новых людей».

Впереди у нас большая работа, — подытожил Алексей Нечаев.

Отметим, на ближайших выборах «Новые люди» и «Партия Роста» выставят своих кандидатов.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Свердловская область#Москва#Рейтинг#Предприниматели#Технологии#Партия#Малый и средний бизнес#Конкуренция#Екатеринбург#Партия роста#Новые люди#Искусственный интеллект#Объединение
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