«Новые люди» объединились с «Партией роста». Что это значит для Свердловской области?

«Партия роста», в свою очередь, объединяет предпринимателей, которые выступают за развитие малого и среднего бизнеса. Она выступает за внедрение новых технологий и искусственного интеллекта в экономику, роботизацию как точку роста. Вместе с «Новыми людьми» члены «Партии роста» продолжат работу по совершенствованию налогового законодательства, внедрению новых технологий в экономику и по другим направлениям.