tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 апреля, 09:12

Published 19 апреля, 09:12

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Онлайн-медицина при острой боли

19 апреля 2024, 09:12
Реклама. АО «СОГАЗ» ИНН 7731451749 . erid: LjN8KD3ZS
Как дистанционная консультация врача может помочь при острой боли? Делимся реальным кейсом СОГАЗа.

Клиент почувствовал боль в животе, тошноту, началась рвота. Причину своего состояния он объяснить не мог, но к врачу идти не хотел. Так как у него был полис ДМС СОГАЗа, он обратился за онлайн-консультацией. Врач предположил опасное желудочное кровотечение и предложил срочную госпитализацию, но пациент отказался.

Доктор всё же отправил заявку в скорую помощь, пациента госпитализировали. Диагноз подтвердился. Была проведена срочная операция, чтобы остановить кровотечение.

Врачи онлайн-медицины, скорой помощи и хирурги сработали быстро и слаженно. Благодаря своевременной помощи пациент быстро пошёл на поправку.

Владельцы полиса ДМС от СОГАЗа могут получить консультацию врача в любое время 24/7. Вы можете самостоятельно выбрать наполнение программы «Доктор Лайк» с франшизой и сэкономить ещё больше. Узнайте о возможностях полиса ДМС на сайте СОГАЗа.

Подпишитесь
Разбитые дороги в Новоасбесте: нарушение контракта и повреждение инфраструктуры
Сегодня, 03:00
В городе НМУ: ЕДДС Нижнего Тагила приняла заявку на запах выбросов со второго раза
Вчера, 14:21
Итоги недели: сероводород, пожары в Верхней Салде и мертвая рыба
Вчера, 09:55
На улице Октябрьской революции в Тагиле дорожники исправляют недоделки УСМ
Вчера, 14:28
Магнитные бури снова вернутся в Нижний Тагил в конце апреля
Вчера, 12:56
В Тагиле у водителя с тяжелым психзаболеванием были права на 14 категорий
Вчера, 08:54
"