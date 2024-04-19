Осужденный за взятку главный свердловский десантник попал в ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП с участием бывшего главного десантника Свердловской области Евгения Тетерина, сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария случилась на улице Карла Либкнехта. За рулем дорогой иномарки Lexus был не Тетерин, а его жена. По предварительной информации, мотоциклист сам въехал в автомобиль.
Как пишет Ura.ru со ссылкой на очевидцев, в аварии нет пострадавших. Но при этом мотоциклист утверждает, что Lexus не включил поворотник, а сам он при этом подавал сигналы.
Напомним, что в отношении Евгения Тетерина 16 апреля был вынесен приговор по уголовному делу о даче взятки. Судья назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы и штраф. Однако по факту Евгений Тетерин отбывать наказание не будет из-за участия в СВО.
Ранее в Ревде водитель иномарки заснул за рулем и въехал в автомобиль.