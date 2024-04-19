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В Екатеринбурге осужденный десантник Тетерин попал в ДТП на Lexus

Осужденный за взятку главный свердловский десантник попал в ДТП в Екатеринбурге

19 апреля 2024, 11:50
Фото: 1MI

В Екатеринбурге осужденный десантник Тетерин попал в ДТП на Lexus

Евгений Тетерин, которого ранее осудили за взятку, но освободили от наказания из-за участия в СВО, оказался участником ДТП с мотоциклом. Сам главный свердловский десантник ехал на пассажирском сидении Lexus.

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП с участием бывшего главного десантника Свердловской области Евгения Тетерина, сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария случилась на улице Карла Либкнехта. За рулем дорогой иномарки Lexus был не Тетерин, а его жена. По предварительной информации, мотоциклист сам въехал в автомобиль.

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Как пишет Ura.ru со ссылкой на очевидцев, в аварии нет пострадавших. Но при этом мотоциклист утверждает, что Lexus не включил поворотник, а сам он при этом подавал сигналы.

Напомним, что в отношении Евгения Тетерина 16 апреля был вынесен приговор по уголовному делу о даче взятки. Судья назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы и штраф. Однако по факту Евгений Тетерин отбывать наказание не будет из-за участия в СВО.

Ранее в Ревде водитель иномарки заснул за рулем и въехал в автомобиль.

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