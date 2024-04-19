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В СК проверят падение 11-летнего ребенка с заброшенного моста в Екатеринбурге

Падением 11-летнего мальчика со старого моста в Екатеринбурге заинтересовались в СК

19 апреля 2024, 15:41
Фото: 1MI

В СК проверят падение 11-летнего ребенка с заброшенного моста в Екатеринбурге

Глава СК Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах травмирования 11-летнего ребенка, который упал с моста в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге СК проверит информацию о травме, которую получил 11-летний ребенок при падении со старого заброшенного моста. Поручение местным следователям дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ребенок упал в обрыв с края моста в Екатеринбурге
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Несчастный случай произошел во вторник, 16 апреля, когда мальчик 2012 года переходил заброшенный мост в районе улиц Кимовская-Некрасова. В какой-то момент он не удержался и полетел вниз с высоты 10 метров, получив компрессионный перелом позвоночника.

Как рассказала Е1 мать пострадавшего ребенка, недалеко от этого моста находится школа, и дети часто пользуются старой конструкцией, чтобы сократить дорогу.

Ранее в Реже на трехлетнюю девочку упала каменная плита с памятника.

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