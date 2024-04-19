Падением 11-летнего мальчика со старого моста в Екатеринбурге заинтересовались в СК

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
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Updated Сегодня, 15:43
В Екатеринбурге СК проверит информацию о травме, которую получил 11-летний ребенок при падении со старого заброшенного моста. Поручение местным следователям дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Несчастный случай произошел во вторник, 16 апреля, когда мальчик 2012 года переходил заброшенный мост в районе улиц Кимовская-Некрасова. В какой-то момент он не удержался и полетел вниз с высоты 10 метров, получив компрессионный перелом позвоночника.
Как рассказала Е1 мать пострадавшего ребенка, недалеко от этого моста находится школа, и дети часто пользуются старой конструкцией, чтобы сократить дорогу.
Ранее в Реже на трехлетнюю девочку упала каменная плита с памятника.