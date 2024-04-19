Падением 11-летнего мальчика со старого моста в Екатеринбурге заинтересовались в СК

Несчастный случай произошел во вторник, 16 апреля, когда мальчик 2012 года переходил заброшенный мост в районе улиц Кимовская-Некрасова. В какой-то момент он не удержался и полетел вниз с высоты 10 метров, получив компрессионный перелом позвоночника.