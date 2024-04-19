Парк Екатеринбурга признан одним из лучших в России

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Его назвали одним из лучших в части благоустройства за прошлый год. Таким образом, парк вошел в реестр лучших в стране. Документ был подписан министром строительства Иреком Файзуллиным.
Всего в перечень лучших вошли 50 объектов. В регионе отличился только этот парк. Проект впечатлил жюри по направлению «Благоустройство территории».
Ранее данный проект стал победителем в голосовании среди горожан. Работы начали проводить два года назад, а закончили их в 2023-м.
Ранее сообщалось, что зоопарк Екатеринбурга назвали одним из лучших в России.