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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Парк Екатеринбурга признан одним из лучших в России

Парк Екатеринбурга признан одним из лучших в России

19 апреля 2024, 13:24
Фото: Изображение Midjourney
Проект парка был признан одним из лучших в стране. Речь идет про объект «Солнечные аллеи». Он находится в Солнечном микрорайоне.

Его назвали одним из лучших в части благоустройства за прошлый год. Таким образом, парк вошел в реестр лучших в стране. Документ был подписан министром строительства Иреком Файзуллиным.

Всего в перечень лучших вошли 50 объектов. В регионе отличился только этот парк. Проект впечатлил жюри по направлению «Благоустройство территории».

Ранее данный проект стал победителем в голосовании среди горожан. Работы начали проводить два года назад, а закончили их в 2023-м.

Ранее сообщалось, что зоопарк Екатеринбурга назвали одним из лучших в России.

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