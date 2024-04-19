Полицейский «заказал» интимную услугу в Екатеринбурге и подал сигнал коллегам

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
«Мужской салон» располагался в центре города, на улице Малышева, на месте, где раньше находился Сбербанк. Табличка на входе сообщала, якобы это сигарный клуб.
Правоохранители узнали, что в клубе девушки оказывали мужчинам услуги интимного характера. Оперативный сотрудник пришел в клуб под видом посетителя, заказал интимные услуги и оплатил их. После этого он подал сигнал своим коллегам, тогда они с камерами забежали в заведение.
В ряде номеров девушек застали врасплох. Ради проведения времени с одной из них екатеринбуржец заплатил 16 тысяч. Оплаченная услуга называлась «Абсолютная монархия». Что она подразумевает, неизвестно.
Ранее в Екатеринбурге закрыли салон эротического массажа из-за дополнительных услуг, которые там оказывали девушки.