Полицейский «заказал» интимную услугу в Екатеринбурге и подал сигнал коллегам

Правоохранители узнали, что в клубе девушки оказывали мужчинам услуги интимного характера. Оперативный сотрудник пришел в клуб под видом посетителя, заказал интимные услуги и оплатил их. После этого он подал сигнал своим коллегам, тогда они с камерами забежали в заведение.