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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

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Updated Сегодня, 14:06

Притон с проститутками прикрыт в Екатеринбурге

Полицейский «заказал» интимную услугу в Екатеринбурге и подал сигнал коллегам

19 апреля 2024, 14:04
Фото: 1MI

Притон с проститутками прикрыт в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прикрыли публичный дом. Стражи порядка узнали о противозаконном заведении во время рейда.

«Мужской салон» располагался в центре города, на улице Малышева, на месте, где раньше находился Сбербанк. Табличка на входе сообщала, якобы это сигарный клуб.

Правоохранители узнали, что в клубе девушки оказывали мужчинам услуги интимного характера. Оперативный сотрудник пришел в клуб под видом посетителя, заказал интимные услуги и оплатил их. После этого он подал сигнал своим коллегам, тогда они с камерами забежали в заведение.

В ряде номеров девушек застали врасплох. Ради проведения времени с одной из них екатеринбуржец заплатил 16 тысяч. Оплаченная услуга называлась «Абсолютная монархия». Что она подразумевает, неизвестно.

Ранее в Екатеринбурге закрыли салон эротического массажа из-за дополнительных услуг, которые там оказывали девушки.

В Екатеринбурге жители пожаловались на притон в доме
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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Криминал#Камеры#Девушки#Номера#18+#Екатеринбург#Интимные услуги#Оперативный сотрудник
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