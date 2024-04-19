Ребенок упал в обрыв с края моста в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Речь идет о переходе, расположенном над обрывом с улицы Кимовской, 4 на Некрасова, 2. Много лет назад там ездили машины, а теперь он закрыт. Сейчас жители ходят через ограждения. Их путь лежит по краю конструкции, под которой находится обрыв, пишет Е1.
Недалеко от моста находятся школа и детские сады. По конструкции постоянно ходят школьники. По словам местных жителей, мост является аварийным, а у обрыва под ним глубина в районе 10 метров.
Напомним, ранее во время игры на стройплощадке в Ирбите 11-летнего мальчика насмерть придавило бетонным блоком.