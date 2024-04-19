Ребенок упал в обрыв с края моста в Екатеринбурге

Речь идет о переходе, расположенном над обрывом с улицы Кимовской, 4 на Некрасова, 2. Много лет назад там ездили машины, а теперь он закрыт. Сейчас жители ходят через ограждения. Их путь лежит по краю конструкции, под которой находится обрыв, пишет Е1.