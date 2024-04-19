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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 04:40

В Екатеринбурге мальчик упал с аварийного моста в обрыв

Ребенок упал в обрыв с края моста в Екатеринбурге

19 апреля 2024, 04:38
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге мальчик упал с аварийного моста в обрыв

В Екатеринбурге 11-летний мальчик упал с заброшенного моста. Инцидент случился в Железнодорожном районе. Мама ребенка сообщила, что у него сломан позвоночник.

Речь идет о переходе, расположенном над обрывом с улицы Кимовской, 4 на Некрасова, 2. Много лет назад там ездили машины, а теперь он закрыт. Сейчас жители ходят через ограждения. Их путь лежит по краю конструкции, под которой находится обрыв, пишет Е1.

Недалеко от моста находятся школа и детские сады. По конструкции постоянно ходят школьники. По словам местных жителей, мост является аварийным, а у обрыва под ним глубина в районе 10 метров.

Напомним, ранее во время игры на стройплощадке в Ирбите 11-летнего мальчика насмерть придавило бетонным блоком.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#Мост#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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